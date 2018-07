Altenburg

Seit Jahren warten die Firmen im Gewerbe- und Industriegebiet Altenburg-Nordost auf schnelles Internet. Doch statt der benötigten Bit-Raten müssen sie sich mit Schneckentempo begnügen oder mit Mobilfunk-Karten oder -Sticks und ähnlichem behelfen. Denn die Leitungen geben einfach zu wenig her. Abhilfe verspricht nun Envia Tel, eine Tochter des mitteldeutschen Energieversorgers EnviaM, die entlang der Leipziger und der Remsaer Straße ab Ende September insgesamt rund 1000 Meter Glasfaserkabel verlegen will. Das wiederum erlaubt Geschwindigkeiten von 50 Megabit bis zu zehn Gigabit pro Sekunde.

749 Euro pro Monat kostet der Top-Anschluss

Was für die rund 60 ansässigen Firmen vielversprechend klingt, hat allerdings einen Haken: den Preis. Laut einem Envia-Tel-Flyer, der jüngst auf einer Präsentation verteilt wurde, kostet ein Anschluss mit der Maximalgeschwindigkeit von bis zu zehn Gigabit pro Sekunde im Gewerbegebiet Nordost 749 Euro im Monat. Selbst der nächst günstigere Tarif mit bis zu einem Gigabit pro Sekunde würde noch mit 349 Euro monatlich zu Buche schlagen. Zu viel für die meisten Unternehmen, bei denen es sich neben einigen größeren Betrieben wie dem Schlachthof meist um kleinere Mittelständler wie die Senffabrik oder Kleinbetriebe wie Handwerker, Autohäuser oder -werkstätten handelt. Daher hält sich das Interesse nach OVZ-Informationen bislang arg in Grenzen.

Envia Tel verweist auf allgemeine Preisangebote

Von Envia Tel gibt es diesbezüglich wie auch zu den konkreten Preisen auf Nachfrage weder eine Bestätigung, noch ein Dementi. Die Firma mit Sitz in Markkleeberg verweist bezüglich der Preise auf ihre Produktübersicht und auf den Verfügbarkeitsprüfer im Internet. Ergebnis: Ein Hochgeschwindigkeitsanschluss, etwa im Quarzring, aber auch an anderer Stelle im Gebiet, mit zehn Gigabit pro Sekunde kostet ab 399 Euro im Monat. Dafür muss man allerdings ein separates Angebot anfordern. In der Preisklasse darunter werden bis einen Gigabit ab 299 Euro monatlich fällig.

Glasfaser kommt auch, wenn kaum jemand mitmacht

„Wir haben bereits Kunden im Gewerbegebiet, die einen Vertrag abgeschlossen haben oder ihren Willen dazu bekundet haben“, erklärte eine Sprecherin auf OVZ-Nachfrage zum Interesse an den Angeboten. Zugleich bedauerte sie aber, sollte das schnelle Internet nun kaum jemand in Altenburg-Nordost haben wollen. Und auch wenn letztlich nur wenige einen Vertrag abschließen und mitmachen, versprach sie: „Alle Kunden zahlen den gleichen Preis. Der Ausbau des Glasfasernetzes ist bereits in vollem Gang und wird planmäßig fortgesetzt.“

Von Thomas Haegeler