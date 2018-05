Windischleuba

Die Konfirmation ist für junge Christen ein wichtiger Schritt in Richtung Erwachsensein. Für eine Gruppe Jugendlicher allerdings führte dieser Schritt am Wochenende auf Abwege. Die jungen Leute wurden am späten Sonntagabend kurz vor Mitternacht im Gewerbegebiet Windischleuba zum Fall für die Ordnungshüter, nachdem sie laut Polizei auf einer Konfirmationsfeier waren. Die Gruppe sei augenscheinlich alkoholisiert gewesen – ein 14-Jähriger hatte laut Polizei vermutlich so viele alkoholische Getränke konsumiert, dass er dringend Hilfe brauchte. Der Junge wurde zur weiteren Versorgung ins Klinikum gebracht.

Von OVZ