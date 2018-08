Altenburg

Der Landkreis will das Angebot an Kindertagespflege ausbauen. Es sollen Personen angeworben und ausgebildet werden, die außerhalb des Tagesstätten-Systems Jungen und Mädchen betreuen. Dafür sollen im nächsten Jahr 64 000 Euro und 2020 noch einmal 41 000 Euro ausgeben werden.

Auf eine solche Beschlussvorlage einigte sich der Jugendhilfeausschuss des Landkreises. Allerdings kann und muss erst der Kreistag beschließen, dass die Summen auch in den Etats der beiden kommenden Jahr steht. Falls das so sein wird, kann das Projekt Mitte 2019 losgehen. So sollen Betreuungsplätze für 20 Kinder geschaffen werden. Der Freistaat zahlt 162 000 Euro. Allerdings müssen die interessierten Personen auch erst gefunden werden. Dies soll über eine Werbeaktion unterstützt werden.

Im Moment gibt es nur noch sechs Tagesmütter im Landkreis – zwei in Altenburg, drei in Meuselwitz und eine in Tegkwitz. Sie kümmern sich um bis zu 26 Kindern. 2011 waren noch 12 Tagesmuttis im Einsatz.

Anlass für die Aufstockung sind zu wenig Kindergartenplätze. Im gesamten Landkreis fehlen 109 Kinderbetreuungsplätze für das Kita-Jahr 2018/2019. Eine Ursache dafür ist, dass wieder mehr Eltern arbeiten gehen und in dieser Zeit für die Kinder eine Betreuung brauchen.

Als besonders angespannt wird die Lage von Fachleuten, wie dem Vorsitzenden des Jugendhilfeausschusses, Frank Tanzmann (CDU), in der Stadt Altenburg angesehen. Von 1177 Plätzen sind zum 1. März 1156 besetzt. Ebenso kritisch sei es in Schmölln und der Verwaltungsgemeinschaft Altenburger Land. „Wir haben im Landkreis ein Riesenproblem“, sagte Tanzmann.

Von Jens Rosenkranz