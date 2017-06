Regis-Breitingen. Am Mittwochnachmittag stand der Zugverkehr zwischen Neukieritzsch und Altenburg zwei Stunden lang still. Bei Bauarbeiten im Teilstück Regis-Breitingen–Deutzen war ein Oberleitungsmast beschädigt worden, hat die Pressestelle der Deutschen Bahn auf LVZ-Anfrage mitgeteilt. Kurz danach war ein Güterzug mit Teilen der Oberleitungsanlage kollidiert. Der Strecke war über fast sieben Stunden beeinträchtigt.

Der Streckenabschnitt musste 13.36 Uhr für den Zugverkehr gesperrt werden, hieß es weiter. Betroffen waren insbesondere die S-Bahnen der Linien S 5 und S 5 X. Aufgrund der Störung fielen 13 Züge teilweise beziehungsweise ganz aus. Dafür wurde Busersatzverkehr zwischen Altenburg und Neukieritzsch eingerichtet.

Reisende sind den Angaben zufolge auf den Bahnsteigen per Schriftlaufband sowie Durchsagen informiert worden. In Regis-Breitingen reagierten die wenigen Fahrgäste laut Augenzeugen allerdings hilflos, weil die Verzögerung ihren Terminplan gehörig durcheinander brachte. Dort wurde bei Aufruf des Fahrplans am Fahrkartenautomaten als Ausweich die Bushaltestelle am nahen Schäferbrunnen empfohlen.

Die Oberleitungsanlagen wurden währenddessen repariert. Gegen 15.40 Uhr konnte ein Gleis wieder freigegeben werden, und der S-Bahn-Verkehr wurde schrittweise aufgenommen, informiert die Pressestelle. Das zweite Gleis ging erst 20.15 Uhr wieder in Betrieb.



Von Olaf Krenz