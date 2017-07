Rositz. Vermutlich durch einen technischen Defekt ist am Montagnachmittag ein Schüttgutlaster auf der Werksallee im Rositzer Industriegebiet in Brand geraten. „Wir sind um 17.32 Uhr alarmiert worden und waren fünf Minuten später am Einsatzort. Da stand die Zugmaschine bereits voll in Flammen“, so Ortsbrandmeister Stefan Kirchner.

Ein drohendes Übergreifen der Flammen auf den mit Schüttgut beladenen Auflieger des 40-Tonners konnte durch den schnellen Einsatz der elf Rositzer und fünf Kriebitzscher Kameraden verhindert werden. Ebenfalls im Einsatz war die Altenburger Feuerwehr mit sechs Feuerwehrleuten. Gemeinsam hatten sie die Flammen um 17.47 Uhr unter Kontrolle und gegen 18.10 Uhr restlos gelöscht. Wie bei solchen Fahrzeugbränden üblich, wurde auch ein Schaumteppich gelegt, um die Flammen zu ersticken. „Das hatten wir gemeinsam mit den anderen Kameraden sehr schnell im Griff“, so Kirchner zufrieden.

Der Fahrer des Lastwagens konnte sich rechtzeitig in Sicherheit bringen und blieb unverletzt. An der Zugmaschine entstand Totalschaden. Sie sowie der Auflieger, der Material für eine in dem Industriegebiet angesiedelte Entsorgungsfirma geladen hatte, wurde am Montagabend gegen 22.30 Uhr durch eine Spezialfirma abgeschleppt.

Zur genauen Brandursache wird derzeit noch ermittelt. Unklar war am Dienstag ebenso die genaue Schadenshöhe.

Von Jörg Wolf