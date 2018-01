Zukünftig gibt es in Rositz keinen hauptamtlichen Bürgermeister mehr

Rositz. Wenn die Einwohner von Rositz am 15. April einen neuen Bürgermeister wählen, dann steht kein hauptamtliches Gemeindeoberhaupt mehr zur Wahl, sondern „nur“ noch ein ehrenamtliches. Das wurde am Mittwoch zur Gemeinderatssitzung mit der Änderung der Rositzer Hauptsatzung letztendlich besiegelt. Dem ging eine Diskussion voraus, in der der amtierende Bürgermeister Steffen Stange (parteilos) und die Gemeinderatsmitglieder ihr Unverständnis zum Ausdruck brachten.

„In kreisangehörigen Gemeinden mit weniger als 3000 Einwohnern ist der Bürgermeister Ehrenbeamter (ehrenamtlicher Bürgermeister)“, so die Thüringer Kommunalordnung. Im Nachsatz heißt es weiter, es bestehe in begründeten Einzelfällen die Möglichkeit, eine Ausnahme bei der Rechtsaufsicht zu beantragen. Wie berichtet, wurde Anfang November nach einem entsprechenden Gemeinderatsbeschluss eine solche Ausnahmegenehmigung beim Landesverwaltungsamt (LVA) eingereicht. Dieser Antrag wurde negativ beschieden.

Die gesetzlich zulässige Ausnahme wurde „mit subjektivem, fachlich nicht hinterlegtem Wissen weg interpretiert“, kritisierte Stange die Entscheidung des LVA scharf. „Mir stellt es sich so dar, dass es einfach nicht gewollt ist“, erklärte der Bürgermeister weiter. Dabei beklagte er vor allem, dass die Ministerialbehörde nicht der Argumentation folgte, dass Rositz wegen seiner Altlasten ein Sonderfall ist. „Ich frage mich, was dann ein begründeter Einzelfall ist, wenn Rositz mit den Hinterlassenschaften der chemischen Industrie dies nicht erfüllt“, meinte Stange gegenüber der OVZ.

Für das LVA sind die Altlasten, für deren Beseitigung übrigens die Landesentwicklungsgesellschaft zuständig ist, kein Grund, um von der Regel abzuweichen. Vielmehr betonte das LVA laut Stange, dass die Gemeinde mit nunmehr 2900 Einwohnern nicht nur vorübergehend die erforderlichen 3000 nicht erreiche. Was Stange auch auf die Altlasten zurückführt. Die seien der Grund, warum Rositz keine 3000 Einwohner mehr habe. Davon abgesehen, so habe das LVA weiter argumentiert, gehöre Rositz einer Verwaltungsgemeinschaft (VG) an, auf die Aufgaben übertragen werden können. Das LVA empfiehlt diese Entlastungsmöglichkeiten mehr zu nutzen, um die Arbeit des Bürgermeisters zu verringern.

„Als Gemeinderat sollten wir uns das nicht gefallen lassen und dagegen vorgehen“, sagte Ratsmitglied Uwe Kaphahn daraufhin. Zwar erntete er grundsätzlich viel Zustimmung, jedoch bedeute dies zu klagen. Aber das sei langwierig, teuer und angesichts der Gesetzeslage wenig erfolgversprechend. „Und ein ehrenamtlicher Bürgermeister ist ja auch finanziell günstiger für die Gemeinde“, erwiderte Stange, der trotz allem im April im Amt bestätigt werden möchte. Was sich dann in der Amtsführung ändert, müsse nach der Wahl vom neuen Bürgermeister entschieden werden, sagt Stange der OVZ.

Von Jörg Reuter