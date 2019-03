Zechau/Weida

Bereits 1959 lohnte sich der Kohleabbau im Tagebau in Zechau nicht mehr. Seit dem existiert das sogenannte Restloch Zechau. In dem konnte sich dann über die Jahrzehnte ein Stück weit ungestört die Natur entwickeln, weshalb die ehemalige Kohlegrube inzwischen ein europäisches Naturschutzgebiet, ein Flora-Fauna-Habitat (FFH), ist. Auch deswegen und weil in stillgelegten Bergbauarealen die Gefahr von Rutschungen besteht, ist das Betreten des Areals verboten. Das wiederum sorgt beispielsweise bei Pilzsuchern für nur gedämpfte Begeisterung.

Thüringen Forst fällt 700 Festmeter

Um so mehr wunderte sich nun Leser Dietrich Hentschel, dass im Restloch Holz im großen Maßstab und mit schwerer Technik gerodet wurde. „Wir Pilzsucher dürfen dort nicht hin, weil es gefährlich sei und seltene Orchideen geschützt werden sollen – und dann wird mit dem Harvester dort lang gefahren“, sagt er verwundert zur OVZ und verbindet das mit der Frage nach den Hintergründen. Die Umgestaltung des Waldes zu einem in den hiesigen Breiten natürlicherweise vorkommenden Eichenmischwald, antwortet der Thüringen Forst.

Rund 700 Kubikmeter Holz seien bis zum Beginn der Schonzeit am Restloch gefällt worden. „Vorrangig Pappeln, die vor drei-vier Jahrzehnten dort als schnell wachsende Pionierart angepflanzt wurden“, so Forstamtsleiter Karsten Schröder. Weil die Pappel aber eben hier nicht heimisch ist, werde die Baumart in größeren regelmäßigen Abständen mit solchen Rodungen zurückgedrängt. So solle in den nächsten 30 Jahren ein heimischer Mischwald entstehen.

„In den nächsten zwei Jahren werden die freien Flächen, die jetzt erst einmal Licht bekommen und auf diese Weise zum Lebensraum anderer Arten werden, mit Eichen aufgeforstet“, erklärt Schröder weiter. Jedoch würden die Stürme der jüngsten Vergangenheit den Zeitplan gefährden. „Wir müssen in unseren Wäldern jetzt soviel nachpflanzen, dass es in den Baumschulen nicht genug Eichen gibt“, sagt Schröder.

Planfeststellungsverfahren ist noch immer nicht abgeschlossen

Gerodet wurde laut Schröder aber nur am Rand. Der innere Bereich des Restlochs sei zum einen kaum zugängig und zum anderen auch zu gefährlich in Bezug auf potenzielle Rutschungen. Zuständig für diesen Teil ist die Lausitzer und Mitteldeutsche Bergbau-Verwaltungsgesellschaft ( LMBV). Dem Bergbausanierer obliegt es auch, über die Zukunft des Restlochs zu entscheiden, in dem seit der Stilllegung des Tagesbaus bis heute Pumpen den Wasserspiegel senken. Der angestrebte Endzustand wird seit Jahren in einem Planfeststellungsverfahren erarbeitet.

Mit diesem kommt die LMBV offensichtlich nicht weiter. Auf OVZ-Nachfrage, wann das Planfeststellungsverfahren abgeschlossen sein wird, teilt das Unternehmen mit: In den vergangenen Jahren erfolgten verschiedene fachgutachterliche Untersuchungen unter anderem zum Bestand von Lebensraumtypen im Böschungssystem. Die Antragsunterlagen würden fortlaufend aktualisiert. Aus naturschutzfachlichen Gründen werde zudem die Wasserhaltung zur Einhaltung des derzeit vorgegebenen Wasserspiegels im Restloch fortgesetzt.

Pumpen halten seit vielen Jahren Wasserspiegel künstlich niedrig

Das bedeutet, dass seit zig Jahren und nach wie vor mit hohem finanziellen und personellen Aufwand der Wasserstand künstlich mit Pumpen niedrig gehalten wird. Und zwar ohne Zeitplan, wann die Anlagen abgeschaltet werden. Begründet wird dies auch mit dem Status als FFH-Gebiet, in dem unter anderem die heimische und streng geschützte Orchideenart Frauenschuh wachsen soll. Doch bereits 2015 informierten die zuständigen Fachleute, dass sie bereits länger keinen Frauenschuh gesehen haben, was aber nicht heiße, dass dieser dort nicht mehr vorkommt. Abgesehen davon ist es unter Naturschützern höchst umstritten, mit erheblichem Energieeinsatz Lebensräume künstlich zu erhalten.

Von Jörg Reuter