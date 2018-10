Altenburg

„Ro-sa-munde, schenk mir dein Herz und sag ja!“ Während auf der Bühne im Schlosshof der Trachtenverein Schumlach eine zünftige Polka auf die Bühne legt, stimmt das Publikum fröhlich mit ein. Dass es ein bisschen frisch ist und so manche Dame ob ihres Outfits trotzdem ohne wärmende Jacke auskommen muss, ist der Tradition geschuldet. Daunenjacke überm Festtagsgewand? Nicht beim 12. Landestrachtenfest.

Dass sie nicht nur hübsch aussehen, sondern auch Rhythmus im Blut haben, zeigten elf verschiedene Gruppen aus ganz Thüringen parallel auf zwei Bühnen, was munteres Hin-und-her-Pendeln der Besucher zwischen dem Schlosshof und dem Festzelt hinterm Marstall zur Folge hat.

Landestrachtengruppe begeistert mit Schwertern

Gleich die erste Gruppe im Festzelt reißt das Publikum mit ihrer Darbietung mit. Was weniger an der Choreographie des traditionellen Tanzes der Handwerker und Zünfte liegt, sondern am Accessoire, das jedes der 27 Mannsbilder der Thüringer Landestrachtengruppe mit sich führt: ein Schwert. Mit neun Schwertern, kunstvoll ineinander verwoben, heben sie mit vereinten Kräften drei ihrer Männer in die Höhe. Die Menge jubelt.

Humorvolles Tanzspiel der Mitspielerakademie

Entwaffnend humorvoll kommt dagegen das pantomimische Tanzspiel der Altenburger Mitspielerakademie daher. Im Takt des Songs „Ice, Ice, Baby“ lassen sie tägliche Handgriffe des bäuerlichen Lebens wie coole Moves aussehen, nur um kurz darauf in eine wilde Polka überzugehen oder einen umgekehrten Striptease hinzulegen und sich auf der Bühne von der „sexy“ Baumwollunterwäsche bis hin zum passenden Kopfputz in Tracht zu kleiden.

Darbietungen beweisen Lebendigkeit der Traditionen

Ob Tänze und Fahnenschwingen mit der Folkloregruppe Kaltenlengsfeld, Altenburger Mundart und Gesang mit der Kindergruppe des Kultur- und Heimatvereins Ponitz, Thüringer Tänze mit der Volkstanz- und Trachtengruppe Brotterode oder das Gala-Programm des Altenburger Folkloreensembles – sie alle beweisen mit ihren liebevoll gestalteten Darbietungen und mit ganz viel Herz, dass auch im Zeitalter von Smartphones und Hightech alte Bräuche und Traditionen sehr lebendig und mit Stolz gepflegt werden. Und zwar von Jung und Alt. Auch wenn so manche Gruppe sich durchaus über mehr Nachwuchs freuen würde, wie immer wieder anklang.

Von Maike Steuer