Altenburg

Die Medizinischen Versorgungszentren Altenburger Land (MVZ) haben ihre Praxis in der Gerhart-Hauptmann-Straße in Altenburg um einen zweiten internistischen Hausarzt erweitert. Das teilte das Klinikum Altenburger Land mit, das die MVZ GmbH als Tochterunternehmen betreibt. Nachdem Sebastian Günther dort zunächst allein praktizierte, wird er nun von Mediziner Dustin Schnabel verstärkt.

Mit der Hausarzt-Verdopplung in Nachbarschaft des Altenburger Bahnhofs ging allerdings zunächst eine Schließung einher. Umbaumaßnahmen hätten die kurzfristige, mehrwöchige Schließung notwendig gemacht, erklärte Thomas Altenburg, Geschäftsführer der MVZ GmbH.

Mit Dustin Schnabels Tätigkeitsbeginn waren weitere Behandlungszimmer notwendig geworden. Die Praxis wurde in diesem Zusammenhang von Grund auf renoviert und in einen modernen Zustand versetzt, heißt es in einer Pressemitteilung. Dazu zähle auch der Einbau neuer Türen.

Mit der Erweiterung der Praxis setze das MVZ sein Konzept der weiteren Entwicklung der hausärztlichen Versorgung in Altenburg fort, erläuterte der Geschäftsführer. Die Hausärztliche Praxis Günther/ Schnabel ist vielen Altenburgern noch als frühere Praxis Dr. Blüher bekannt.

Von OVZ