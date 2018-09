Altenburg

Zu einem schweren Unfall mit zwei verletzten Fußgängern kam es am Donnerstag gegen 16.15 Uhr in der Münsaer Straße. Ein VW (Fahrer 20) befuhr die Münsaer Straße stadteinwärts in Richtung Schloss. An der Kreuzung zur Heinrich-Heine-Straße musste er verkehrsbedingt halten. Beim anschließenden Losfahren erkannte er an der dortigen Fußgängerampel die beiden von rechts kommenden Fußgänger zu spät, so dass es zum Zusammenstoß kam.

Herbeieilende Ersthelfer kümmerten sich um die beiden verletzten Fußgänger und informierten die Polizei. Die 90-jährige Frau wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht, der 83-jährige Mann mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Die Unfallermittlungen wurden aufgenommen. Die Kreuzung wurde voll gesperrt. Es kam zu Verkehrseinschränkungen, teilte die Polizei mit.

Von LVZ