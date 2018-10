Altenburg

Die Altenburger Polizei sucht nach zwei brutalen Schlägern, die in der Nacht zum Mittwoch einen Mann nahe dem Kino Capitol attackiert haben. Wie die Polizei berichtete, handelt es sich bei dem Opfer um einen 54-Jährigen. Er hatte gegen 0.45 Uhr am Teichplan beobachtet, wie zwei Männer Warnbaken in den Großen Teich warfen. Er sprach sie auf den Vandalismus an – und erntete Schläge und Tritte von den beiden bislang Unbekannten. Getreten wurde auch der Hund des Geschädigten, der während der Attacke auf sein Herrchen bellte. Die Täter flüchteten mit Fahrrädern. Der 54-Jährige rief die Polizei, die nach eigenen Angaben sofort eine Nahbereichsfahndung einleitete. Allerdings konnten die Tatverdächtigen nicht mehr gegriffen werden.

Tatverdächtige sind 20 bis 25 Jahre alt

Deshalb werden nun dringend Zeugen gesucht, die den Vorfall beobachtet haben oder Angaben zu den Tatverdächtigen machen können. Der eine gesuchte Mann ist etwa 1,80 Meter groß, schlank, etwa 20 bis 25 Jahre alt, trug eine weiße Baseballmütze sowie dunkle Jacke und dunkle Hose. Die zweite Person misst etwa 1,65 bis 1,70 Meter, ist ebenfalls ungefähr 20 bis 25 Jahre alt mit lockigen schwarzen Haaren und dunkler Oberbekleidung. Die Person trug zudem eine Brille mit dunklem Rahmen und runden Gläsern. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Altenburger Land unter der Nummer 03447 4710 zu melden.

Von OVZ