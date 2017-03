Thonhausen. Die Landesstraße 1361 zwischen Schmölln und Crimmitschau war am Freitagvormittag nach einem schweren Verkehrsunfall für mehrere Stunden gesperrt. Wie die Polizei mitteilte, hatte eine 62-jährige Autofahrerin, die mit ihrem VW Golf beim Abzweig Thonhausen auf die Landesstraße auffahren wollte, einem VW Polo die Vorfahrt genommen. Der Polo knallte ungebremst in die linke Fahrzeugseite des Golf, der in ein Feld geschleudert wurde. Die Unfallverursacherin wurde im Auto eingeklemmt, musste durch die Feuerwehr befreit werden. Beide Unfallbeteiligte wurden schwer verletzt. Auch ein Rettungshubschrauber kam zum Einsatz.

Von ovz