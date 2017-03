Altenburg. Auftritte in Fernsehen und Rundfunk, Gastspiele in Konzertsälen im In- und Ausland – die bisherige Vita der Dresden-Zwillinge Carmen und Claudia Gentsch kann sich sehen lassen. Inzwischen dürfen die beiden Showtalente ihrem Lebenslauf einen weiteren Punkt hinzufügen: Für die Vox-Fernsehsendung „Shopping Queen“ war das Duo kürzlich in Altenburg unterwegs.

Die Entscheidung, in der Skatstadt auf die Suche nach dem perfekten Zwillings-Outfit zu gehen, fiel dabei sowohl aus praktischen als auch aus nostalgischen Gründen. „Wir sind in Altenburg geboren und aufgewachsen, haben hier auch noch unsere Zwillingswohnung“, erklärt Carmen. Da zudem der Hauptwohnsitz der beiden in Dresden gerade wegen Umbauarbeiten nicht für einen Dreh zur Verfügung steht, fiel die Wahl leicht. „Das wollten wir auch den Handwerkern nicht antun“, lacht die Blondine.

Genau so einfach war auch die Frage nach den Einkaufszielen beantwortet. Neben Kress Mode in Lödla und Mayer’s Markenschuhe am Altenburger Markt waren die beiden in Begleitung des Kamerateams auch im Modegeschäft David im Bahnhofscenter unterwegs. „Da sind wir Stammkunden“, teilt Carmen mit. Für fachkundige Unterstützung vor Ort sorgte Inhaberin Anna David, die sich auch von dem ständig begleitenden Kamerateam nicht aus der Ruhe bringen ließ. „Das war natürlich schon eine neue Erfahrung und sehr aufregend“, erinnert sie sich. „Da wir uns aber schon sehr lange kennen, wussten wir schon, in welche Richtung die Suche gehen würde.“

Gefunden werden musste ein Outfit, das individuell sein, aber auch die Gemeinsamkeiten der Schwestern betonen sollte. „Generell ist in unserem Leben eigentlich alles gleich, da war das schon eine Herausforderung“, so Carmen schmunzelnd. Obendrauf drängte die Zeit: Dem Format entsprechend blieben nur vier Stunden, um alle Kleidungsstücke und Accessoires zu beschaffen. „Eigentlich shoppen wir sonst immer in Ruhe, da sind vier Stunden fast schon zu wenig“, gibt sie zu.

Das Ergebnis der Mühen konnte sich laut Carmen allerdings nicht nur sehen lassen, sondern erfüllte zudem noch einen ganz praktischen Zweck: „Wir haben bewusst etwas gesucht, das es uns erlaubte, auf dem Laufsteg auch einen akrobatischen Trick vorzuführen.“ Ein Ansatz, der offenbar Wirkung gezeigt hat. „Shopping Queen“-Moderator Guido Maria Kretzschmer habe sich sichtlich begeistert gezeigt.

Ob der volle Körpereinsatz auch zum Wochensieg gereicht hat, können Interessierte ab dem 10. April im Fernsehen verfolgen. Jeweils um 15 Uhr strahlt Vox dann die Zwillings-Themenwoche unter dem Motto „Doppelte Hottchen! Kreiere den perfekten Zwillings-Look“ bis zum großen Finale aus.

Von Bastian Fischer