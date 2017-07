Zwei Unfälle im Altenburger Land mit verletzten Motorradfahrern

Windischleuba/Meuselwitz. Gleich zwei Motorradunfälle haben sich am Samstagabend im Norden des Altenburger Landes ereignet. So kam es kurz nach 18 Uhr in der Gemeinde Windischleuba auf der Bundesstraße 7 am Abzweig Pähnitz zu einem folgenschweren Zusammenstoß, bei dem drei Menschen schwer verletzt wurden. Bei dem Auffahrunfall kollidierten zwei Motorräder, wobei beide Fahrer und eine Sozia auf die Fahrbahn stürzten. Während der 46-jährige Unfallverursacher sowie die 41-jährige Sozia des anderen Motorrades per Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht wurden, musste der andere Kradfahrer (39) mit einem Rettungshubschrauber in die Klinik nach Zwickau geflogen werden. Alle drei seien außer Lebensgefahr, sagte ein Polizeisprecher am Sonntag. Für die Rettungsarbeiten und zur Unfallaufnahme war die Bundesstraße zeitweise voll gesperrt.

Großes Glück hatte hingegen ein Mopedfahrer in Meuselwitz. Der 24-Jährige war am Samstag kurz vor 20 Uhr mit seiner „Schwalbe“ im Altpoderschauer Weg unterwegs. Als er plötzlich einen Schmerz im Knöchel verspürte, war er kurz abgelenkt, nahm den Blick von der Straße, geriet dadurch auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden Auto. Der Mopedfahrer stürzte, zog sich aber nur leichte Schürfwunden zu, die nicht ärztlich behandelt werden mussten.

Von Kay Würker