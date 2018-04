Zwei Unfälle mit Kradfahrern

Röthenitz. Am Samstagabend ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem ein 35-jähriger Fahrzeugführer zu Schaden kam. Der Mopedfahrer kam mit seiner Simson im Kurvenbereich der Ortslage Röthenitz zu Fall und verletzte sich schwer. Eine Fremdeinwirkung, die Ursache für den Unfall gewesen sein könnte, ist laut Polizei nach derzeitigem Ermittlungsstand nicht ersichtlich. Zuvor hatte sich bereits am Freitagmittag ein Verkehrsunfall in Rositz ereignet. Hierbei kam ein 52-Jähriger, ebenfalls ohne Fremdbeteiligung, mit seinem Krad zu Fall und verletzte sich.

Von ovz