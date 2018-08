Altenburg

Zum zweiten Mal binnen zwei Wochen hat es im Altenburger Freibad einen Unfall mit Personenschaden gegeben. Wie der Betreiber, die Energie- und Wasserversorgung Altenburg (Ewa) am Montag informierte, verletzten sich dabei am Freitagnachmittag zwei Männer zum Teil schwer, nachdem sie gegen 15.30 Uhr vom Sprungturm ins Wasser gesprungen waren. Weil sie es aus eigener Kraft nicht schafften, wieder aufzutauchen, griffen die Bademeister ein und retteten das Duo. Bei den Erste-Hilfe-Maßnahmen wurde das Badpersonal von zwei Krankenschwestern unterstützt.

Badbetreiber mahnt zur Vorsicht

Während einer der beiden bereits kurze Zeit später wieder aus dem Klinikum entlassen werden konnte, liegt der zweite laut Ewa mit einer Gehirnerschütterung noch immer auf der Intensivstation und muss beatmet werden. „In diesem Zusammenhang möchten wir nochmals darauf hinweisen, die Badeordnung zu wahren und auf andere Badegäste Rücksicht zu nehmen“, sagte Ewa-Geschäftsführerin Andrea Schappmann. So sei es nach dieser nur sicheren Schwimmern erlaubt, das Tiefwasserbecken im Südbad zu nutzen. Außerdem sei den Anweisungen des Badpersonals Folge zu leisten. „Das ist gerade bei dem hohen Badeaufkommen der aktuellen Hitzewelle wichtig.“ So seien am Freitag, als der Unfall passierte, 955 Gäste im Freibad gewesen. Den Tagesrekord gab es aber am 31. Juli mit 1648 Besuchern.

Verletzten Fußballer geht es wieder gut

Zehn Tage vor dem Rekord war es im Altenburger Freibad schon einmal zu einem Unfall mit einem Verletzten gekommen. Als ein Fußballer des FC Altenburg vom Drei-Meter-Brett sprang, riss dieses ab und verletzte den am Ende des Brettes warteten Teamkollegen leicht. Nach einer Prellung geht es ihm aber wieder gut.

Von Thomas Haegeler