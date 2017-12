Zwei Wohnhausbrände am Wochenende in Altenburg

Altenburg. Gleich zwei Wohnhausbrände in Altenburg haben am Silvester-Wochenende die Feuerwehr beschäftigt. Zweimal mussten Mieter aus Mehrgeschossern evakuiert werden, weil Gefahr für Leib und Leben drohte.

Zunächst brannte es in einem Mehrfamilienhaus in Altenburg-Südost. Am Sonnabend gegen 16.45 Uhr wurden die Einsatzkräfte in die Pappelstraße gerufen, wo in einer Wohnung Flammen loderten. Wie sich herausstellte, war der Brand im Wohnzimmer ausgebrochen. Beim Eintreffen von Feuerwehr und Polizei drang bereits starker Rauch aus der Wohnung im zweiten Obergeschoss, teilte die Polizei mit. Alle Bewohner mussten evakuiert werden, drei von ihnen kamen mit Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus. Glück im Unglück: Die Feuerwehr konnte den Brand löschen, bevor die Flammen auf weitere Wohnungen übergriffen.

Wenig später der nächste Einsatz für die Kameraden, diesmal in Altenburg-Nord. In der Nacht zum Sonntag gegen 3 Uhr ging der Alarm ein: ein Kellerbrand in der Albert-Levy-Straße. Auch dort gab es laut Polizei erhebliche Rauchentwicklung, mussten die Bewohner des betroffenen Mehrfamilienhauses evakuiert werden. Die Feuerwehr konnte Schlimmeres verhindern – nachdem gelöscht und ordentlich durchgelüftet worden war, durften die Mieter wieder in ihre Wohnungen zurück.

In beiden Fällen steht die Brandursache noch nicht genau fest. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

Von Kay Würker