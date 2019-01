Altenburg

Zuwachs in der Sonderschau: Im Altenburger Mauritianum gibt es zwei neue Exponate in der aktuellen Sonderausstellung „ Auerochse, Wildpferd & Co. – Mitteleuropas ausgestorbene Big Five“ zu bewundern. Mauritianum-Direktor Mike Jessat hat die beiden Stücke bereits in die Schau integriert.

Zum einen handelt es sich um den Schädel eines Wollhaar-Nashorns – dieser kommt aus der Rheinebene und wurde von einem Privatsammler zur Verfügung gestellt. Das zweite Exponat ist der Abguss des Horns eines Wollhaar-Nashorns.

Das Wollhaar-Nashorn, auch Wollnashorn genannt, lebte bis vor rund 7500 Jahren noch in Sibirien und hatte ein brettartiges erstes Horn. Mit diesem konnte das Tier den Schnee vor dem Maul zur Seite schieben, um an die Pflanzen zu gelangen.

Bei der Sonderausstellung „ Auerochse, Wildpferd & Co. – Mitteleuropas ausgestorbene Big Five“ ist der Titel Programm. Lebensgroß stehen die Big Five im Schauraum. Vor rund 50 000 Jahren, mit der Besiedelung Europas durch den Menschen, begannen sie auszusterben. Und mit ihnen wichen die artenreichen Graslandschaften. Die Ausstellung führt das eindrucksvoll vor Augen. Aber auch die Stellvertreter der Big Five, die die Funktion der Ahnen übernehmen könnten, haben eine Hauptrolle.

Geöffnet ist die Schau noch bis September diesen Jahres jeweils dienstags bis freitags 13 bis 17 Uhr, samstags, sonn- und feiertags 10 bis 17 Uhr. Der Eintritt frei. Um eine Spende für die Herstellung von Tierpräparaten wird gebeten.

Von ovz