Saara

Zwei bedeutende Baumaßnahmen zur Beseitigung von Hochwasserschäden aus dem Jahr 2013 hat der Nobitzer Gemeinderat auf seiner jüngsten Sitzung am Mittwoch in Saara einstimmig durch die Vergabe der Bauleistungen auf den Weg gebracht. So kann ab Mitte Juni mit dem Ersatzneubau der Pleißebrücke im Bereich der Neidamühle begonnen werden. Die alte Überführung wird zuvor komplett abgebrochen. Die für den Neubau entstehenden Kosten in Höhe von knapp 215 000 Euro werden komplett aus dem Förderprogramm des Freistaates zur Beseitigung der Hochwasserschäden getragen. Bis Ende Oktober diesen Jahres soll das neue Bauwerk fertig sein.

Wesentlich umfangreicher wird die Wiederherstellung des Bornshainer Baches bei Zürchau. Parallel dazu baut der Kreis die am Bach in diesem Bereich entlangführende Kreisstraße 515, die von den Fluten ebenso arg in Mitleidenschaft gezogen wurde, komplett neu wieder auf. Die anfallenden Baukosten betragen in diesem Projekt knapp 1,36 Millionen Euro.

Im Zuge der Straßensanierung wird für 30 000 Euro auch gleich ein Leerrohr für den Ausbau des Internet-Breitbandnetzes mit verlegt. Ende Juni sollen die Arbeiten starten, die bis Ende März kommenden Jahres dauern sollen.

Für beide Projekte erhielt ein Unternehmen aus Schmölln den Zuschlag zur Ausführung.

Von Jörg Wolf