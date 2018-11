Starkenberg

Im Ortsteil Tegkwitz könnte im kommenden Jahr ein weiterer Solarpark in der Gemeinde Starkenberg entstehen. Der nötige Bebauungsplan ist kürzlich vom Gemeinderat bestätigt worden. Vom 1. Dezember bis 18. Januar werden die Pläne in der Verwaltung in Mehna ausliegen. In dieser Zeit haben die Bürger die Möglichkeit, die Papiere einzusehen und gegebenenfalls ihre Einwände vorzubringen.

Der Investor aus dem Altenburger Land plant laut Aussagen des Bauamtes der Verwaltungsgemeinschaft Altenburger Land, auf dem Gelände der ehemaligen Ziegelei auf rund einem Hektar Solarmodule zu installieren. Das Grundstück soll im Eigentum des Investors stehen.

Das Thema Sonnenstrom hat bereits in der Vergangenheit für Gespräche gesorgt. Im Jahr 2015 wollte sich die Gemeinde am ersten Solarpark beteiligen, was aber letztlich nicht genehmigungsfähig war (die OVZ berichtete). Diesen hat die Energiebauern GmbH, die ihren Sitz im bayerischen Seilenbach bei Augsburg hat, auf einer rund 20 Hektar großen Fläche zwischen Neuposa und Kleinröda für etwa 20 Millionen Euro gebaut.

An eine Beteiligung wie 2015 denkt die Kommune heute nicht mehr. Auf Anfrage nennt Bürgermeister Wolfram Schlegel (Die Regionalen) den Neubau des Feuerwehrhauses als oberste Priorität, da hier alle freien Finanzmittel gebunden werden. In ein-zwei Jahren stehen dann Investitionen in die kommunalen Straßen und die Technik der Gemeinde ganz oben auf der Liste.

Von Jörg Reuter