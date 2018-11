Burkersdorf

Mit ihrer Prüfung haben zwölf frischgebackene Truppführer für die Feuerwehren des Kreises ihre Ausbildung am Sonnabend im Gerätehaus der Feuerwehr Burkersdorf erfolgreich abgeschlossen. „Hinter den Feuerwehrleuten aus den Wehren Windischleuba, Gößnitz, Treben, Fockendorf und Altkirchen liegen immerhin 35 Stunden Ausbildung, die auf fünf Sonnabende verteilt waren. Alle haben mit sehr guten Leistungen bestanden“, lobte Kreisausbilder Thomas Hummel.

Truppführer sind in einer Freiwilligen Wehr unverzichtbar. „Wie der Name schon sagt, sind sie in der Befehlskette die Ersten, die bei Einsätzen Verantwortung für Kameraden übernehmen“, erklärte Hummel.

Alle Kursteilnehmer mit großem Einsatz dabei

Abgeschlossen wurde der Kurs mit einer schriftlichen Prüfung im Gerätehaus der Feuerwehr Burkersdorf. Das Ausbildungsprogramm an den fünf Samstagen umschreibt Hummel, der schon etliche Jahre als Kreisausbilder für Truppführer sowie für Truppmänner fungiert, als „sehr anspruchsvoll“. Hineingekniet hätten sich aber alle. „Unter anderem gibt es diesem Lehrgang zahlreiche rechtliche Fragen. Aber ein Truppführer muss auch schnell berechnen können, mit welchen Mitteln er am Einsatzort ausreichend Löschwasser heran schaffen kann.“

Ergänzt wurde die Ausbildung durch praktische Elemente, wie beispielsweise die Rettung von sich selbst und von anderer Kameraden aus der Höhe am Burkersdorfer Steigerturm. Auch in der Berufsfeuerwehr Altenburg fand ein Ausbildungskomplex statt. Im konkreten Lehrgang, wie auch bei den Schulungen zum Truppmann, die sozusagen als Grundausbildung eines Feuerwehrmannes gilt, habe man gemerkt, welche hervorragende Arbeit unter anderem auch in den Jugendwehren des Landkreises geleistet werde. „Da sitzt vieles schon.“ Auch Altenburgs Feuerwehrchef Meik Zimny war als Ausbilder mit von der Partie. Praktische Hilfestellung gab er beim Retten und Selbstretten am Steigerturm.

Nächster Kurs startet am 12. Januar in Altenburg

Die nächste Kreisausbildung zum Truppmann startet am 12. Januar kommenden Jahres in der Berufsfeuerwehr Altenburg. Anmeldungen sind über das Landratsamt Altenburg, Fachdienst Brand- und Katastrophenschutz, Tel. 03447 586-0 möglich.

Von Jörg Wolf