Altenburg

In der Zschernitzscher Straße sind am Sonntag gegen 15.45 Uhr Jugendliche in Streit geraten. Das teilte die Polizei auf eine Anfrage der OVZ mit. Die verbale Auseinandersetzung mündete darin, dass ein Zwölfjähriger von einem derzeit noch unbekannten Jugendlichen ins Gesicht geschlagen wurde, dabei Verletzungen im Gesichtsbereich erlitt, weshalb er im Krankenhaus behandelt werden musste. Weitere Auskünfte wollte die Polizei wegen der Beteiligung von Minderjährigen,nicht erteilen, so auch nicht dazu, wie es zu dem Streit kam. Nach OVZ-Informationen befragte sie vor Ort mehrere Zeugen, darunter auch Minderjährige.

Von ovz