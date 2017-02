Bad Düben.



15 Prozent Leerstand

Derzeit betreut das städtische Unternehmen 656 Wohnungen in Bad Düben. Der Leerstand liegt bei 15 Prozent. Das sind fast 100 Wohnungen, die keine Mieter haben. Das Unternehmen unternimmt derzeit viele Anstrengungen, diesen Leerstand zu minimieren. „Wir erhoffen uns durch Zuzug junger Familien einiges. Gerade jetzt, wo sich vor allem die Schullandschaft verändert, könnte das ein Plus sein“, hofft die Geschäftsführerin.

Deswegen werden leere Wohnungen schnellstmöglich modernisiert. „Beliebt ist in den Erdgeschosswohnungen der Umbau im Bad von einer Wanne auf eine Dusche. Das versuchen wir Schritt für Schritt umzusetzen. Pro Wohnung investieren wir zwischen 12 000 und 20 000 Euro für eine Modernisierung. Es kommt neue Elektrik rein, das Bad wird neu gemacht und es erfolgen Maler- und Fußbodenarbeiten.“

Im Wirtschaftsplan für 2017 sind 400 000 Euro für Instandhaltung und Investitionen fest geschrieben. Rund 100 000 Euro fließen davon in Wohnungsmodernisierungen in der Stein- und Kohlhaasstraße. Außerdem sollen im Wohngebiet Am Schalm die Sanitärleitungen im Kellerbereich sowie das Dach in der Hausnummer eins erneuert werden. Zudem ist eine Putz- und Fassadenerneuerung An der Obermühle drei geplant.

Objekt im Alaunwerk steht zum Verkauf

Schwierig gestaltet sich indes das Projekt im Alaunwerksweg 38. Das alte Fachwerkhaus nahe der ehemaligen Heide-Kaserne ist in die Jahre gekommen und bedarf einer dringenden Sanierung. Derzeit sind von den sechs Wohnungen nur noch drei vermietet. „Wir würden das Objekt gern verkaufen und haben es bereits auf dem Immobilienmarkt ausgeschrieben. In Planung ist auch das Mehrfamilienhaus am Neumarkt 14. Dort wohnt derzeit nur noch ein Mieter. Wir überlegen, das dreigeschossige Gebäude im nächsten Jahr komplett zu sanieren. Dazu laufen bereits erste Gespräche“, blickt Czerwonatis in die Zukunft.

Für das Frühjahr bereitet das Unternehmen wieder seine alljährliche Blumenaktion vor. Alle Mieter können sich dann kostenlos mit Balkonpflanzen und Erde versorgen und die Häuser verschönern.

Von Steffen Brost