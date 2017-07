150 Sänger geben Konzert in Authausen

Authausen. Aus rund 150 Kehlen wird am Sonnabend der „Freude schöner Götterfunken“ in der Authausener Steinerkeite widerhallen. Denn so viele Mitwirkende von insgesamt acht Chören und Kantorei wird es beim großen Chorkonzert geben, das im Rahmen des 8. Musikfestes in der Dübener Heide stattfindet. Hans Kohlmetz, Inspirator des Musikfestes und selbst Sänger beim gastgebenden Authausener Männergesangsverein Concordia, freut sich auf das schöne Ambiente, das unter anderem durch einen alles überspannenden Riesenfallschirm an der Naturbühne Steinerkeite entsteht.

14 Uhr erfolgt der Einmarsch der Chöre

„13 Uhr“, so berichtet er, „wird zunächst die Blaskapelle Authausen für die musikalische Erwärmung sorgen.“ 14 Uhr folgt dann der Einmarsch der Chöre, die aus Laußig, Mörtitz und Bad Düben, aber auch aus Roßlau, Leipzig und Löbnitz anreisen. Nach dem Auftritt der Gastgeber werden sich auch alle anderen Chöre und die hiesige Kantorei mit jeweils maximal drei Liedern präsentieren, bevor es dann mit dem gemeinsamen Singen den musikalischen Höhepunkt gibt. Vierstimmig wird dann nicht nur das eingangs erwähnte „Freude schöner Götterfunken“ erklingen, sondern beispielsweise auch der Volkslied-Klassiker „Sah ein Knab ein Röslein stehn“.

Die Authausener Landfrauen übernehmen für Sänger und Gäste die Versorgung mit Kaffee und Kuchen. Die Feuerwehrkameraden schenken Getränke aus. Für die Kinder wird eine Hüpfburg aufgeblasen. „Beim gemütlichen Ausklang“, sagt Hans Kohlmetz aus der Erfahrung der vergangenen drei Jahre heraus, „wird dann sicher wieder nicht nur das eine oder andere Trinklied spontan angestimmt werden.“

Von Ilka Fischer