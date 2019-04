Bad Düben

Pieter Pursche ist gerade 19 Jahre jung geworden und baut im Sommer sein Abitur. Im Mai darf er erstmals wählen – und nicht nur das. Der Bad Dübener will gewählt werden, steht als jüngster Kandidat aller 43 Stadtrats-Bewerber auf der Liste des SPD-Ortsverbandes. Schuld daran ist gewissermaßen Heiko Wittig. Was nicht wundert, schließlich ist er der Chef des Ortsverbandes Bad Düben/ Löbnitz und immer auf der Suche nach interessierten Mitstreitern für die Kommunalpolitik.

Positive Resonanz bei Eltern und Mitschülern

Im Beruflichen Schulzentrum in Delitzsch trafen Pieter Pursche, Mitschüler Erik Raiski und der Kreistags-Fraktions-Chef aufeinander, als es um das Thema Öffentlicher Personennahverkehr ging, speziell den Schülerverkehr zwischen Bad Düben und Delitzsch. Später begegneten sich der Abiturient und der SPD-Mann bei einer Fahrt nach Berlin. „Da hat er in Gesprächen wohl mitbekommen, wie ich so ticke und mich gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, zu kandidieren.“ Wittig sei es auch gewesen, der ihm die kleine und große Politik nähergebracht habe.

Zwar ist Pieter Pursche noch kein Mitglied der Partei, aber mit den Zielen und Ansichten der Sozialdemokraten kann er sich schon anfreunden. Er habe sich näher mit dem Thema beschäftigt und schließlich zugesagt. Die Eltern finden es gut, auch bei den Mitschülern stieß er mit seiner Entscheidung auf positive Resonanz. Pieter Pursche hofft nicht nur, frischen Wind in die Kommunalpolitik zu bringen, sondern auch, seinesgleichen motivieren zu können – zum Mitmachen einerseits, zur Wahrnahme des Wahlrechts allemal.

Pieter Pursche will frischen Wind in den Stadtrat bringen

Ein bisschen närrisch mutet sein Stimmenfang schon an. Immerhin sind beide Eltern im Karnevalverein in Bad Düben. Und der junge Mann ist sicher, aus dieser Richtung noch einiges an Unterstützung zu bekommen. Wohnungswirtschaft, Haushalt, Nahverkehr – das sind so die Themen, die für ihn momentan am interessantesten klingen und für die er sich gern einbringen würde. Oder Bildung, als Schüler habe er gerade auf diesem Gebiet einen guten Einblick. Auch in punkto Angebote für Kinder und Jugendliche in der Kurstadt würde er gern was tun, „die sind nicht so berauschend.“ In seiner Freizeit engagiert er sich auch gern für andere, gibt Nachhilfestunden in Mathe. Der 19-Jährige, der eventuell in Richtung Informatik oder Controlling ein Studium aufnehmen will, würde gern frischen Wind in die Kommunalpolitik bringen.

Ob es klappt? Am Abend des 26. Mai wird es klar sein. Auf jeden Fall ist Pieter Pursche erstmal optimistisch: „Ich denke schon, dass das machbar ist.“

Von Kathrin Kabelitz