Bad Düben. Wenn Ende September eine Bad Dübener Delegation nach Diez fährt – ist Rainer Gottwald dabei. Im Gepäck hat der 76-Jährige 20 Tafeln mit Zeitungsausschnitten und Fotos, die von einem viertel Jahrhundert Städte-Partnerschaft erzählen. In den letzten Wochen hat der Hobby-Fotograf recherchiert und kopiert, ausgeschnitten und geordnet, thematisch zusammengestellt, was er über die Städte-Beziehung herausfinden konnte. Ein immenser und oft mühsamer Aufwand, so Gottwald, der anfangs nicht so recht ahnte, worauf er sich da einlässt. Gerade für Foto-und Text-Dokumente aus den ersten Jahren sei er auf Mithilfe vieler Zeitzeugen angewiesen gewesen.

Und so zeugen die Tafeln von den Anfängen 1991, den ersten Besuchen hier und da, dem Austausch auf Verwaltungs-Ebene, der Lehrlingsausbildung, dem Besuch aus Frankreich und Diez zu Weihnachten 1991 und den Geschenken für Dübens Kindergärten. Die Treffen zu den Partnerschafts-Jubiläen 10, 15 und 20 Jahren finden sich wieder. Andere Tafeln erzählen von der Partnerschaft der Feuerwehren, von der Hilfe nach der Flut, von der Katholischen Kirche, die so etwas wie die Initialzündung für die Städte-Beziehung setzte. Wer aber einst zuerst in Bad Düben sagte, Diez wird die Partnerstadt und umgekehrt – Antwort darauf hat er noch nicht gefunden. Den Kontakt in puncto Kunst setzte Gottwald einst selbst in Gang, als er sich an Bürgermeister Tulaszewski mit der Bitte wandte, in Diez seine Landschafts-Fotos ausstellen zu können. Der ersten folgten viele weitere Schauen, zuletzt zeigten die Diezerinnen Gretelore Herr und Renate Kuby im Naturparkhaus ihre Werke. Diesmal ist es die Dübenerin Rita Janecek, die in der Partnerstadt Fotos von vor 25 Jahren und heute gegenüber stellt.

Was mit seinen gesammelten Werken nach der Feier passiert, weiß Gottwald noch nicht. Sicher ist er aber: Um die Mühen wär es schade, wenn sich für die Tafeln keine Verwendung fände.

Von ka