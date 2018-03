21-Jähriger kommt bei Pressel mit Auto von der Straße ab

Pressel. Bei einem Verkehrsunfall, der sich am Mittwoch gegen 11 Uhr zwischen Pressel und Görschlitz (bei Bad Düben) ereignet hat, ist der Fahrer mit einem blauen Auge davon gekommen.

Nach einer Linkskurve trug es den Hyundai des 21-Jährigen nach rechts aus der Kurve, der daraufhin mehrere Bäume am angrenzenden Waldrand streifte und schließlich an einem der Riesen stehen blieb, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Der Fahrer konnte ambulant behandelt werden.

Das Auto wurde in Folge des Verkehrsunfalls auf ganzer Frontlänge deformiert, sodass er nicht mehr fahrbereit war und ein Sachschaden von ca. 15 000 Euro entstand. Laut Straßenmeisterei entstand an den Bäumen ein Sachschaden von ca. 500 Euro.

Von LVZ