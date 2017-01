Bad Düben. Ein Heimspiel für die Live-Band Heimspiel, die Ansprachen-Premiere des Kurdirektors vor rund 250 Gästen, der Snack-Teller statt des üblichen Buffets und über 20 Bad Dübener, die die erstmalige Chance nutzten, einfach als Bürger beim Neujahrsempfang dabei zu sein – das und mehr wird in die Annalen der 2017er-Auflage im Heide Spa eingehen. Die wohl wichtigste Nachricht: Sie ist endlich da – die von Minister Martin Dulig (SPD) unterzeichnete Urkunde, die die Kommune berechtigt, sich weitere zehn Jahre Moorheilbad zu nennen. Frank Ortmann vom Referat Handel, Handwerk, Tourismus, Dienstleistungen des sächsischen Wirtschaftsministeriums hatte das Dokument höchstpersönlich mitgebracht. „2004, als ich den Bereich Tourismus übernommen habe, war eine meiner ersten Aufgaben die Re-Prädikatisierung hier in Bad Düben“, so Ortmann. Die Stadt habe eine hervorragende Entwicklung genommen. Das Heide-Spa-Hotel sei nur ein Beispiel dafür. 140 000 Übernachtungen pro Jahr – nicht viele Kommunen in Sachsen könnten solche Gesamt-Zahlen aufweisen, so Ortmann.

„Da sitzt Du abends auf der Couch und denkst Dir, Bürgermeisterin zu sein, ist der schönste Job der Welt“, erinnerte sich Astrid Münster an jenen Tag im September, als der Landesbeirat zu Gast war und sie miterlebte, mit welchem Enthusiasmus ausnahmslos alle Beteiligten der Jury ihre Heimat- und Kurstadt nahe brachten. Münster weiß, Zeit, sich in diesem Glanz auszuruhen, bleibt nicht. 16 Millionen Euro will die Stadt bis 2020 investieren, Hort-Neubau, Schauwerkstätten, Burgberg sind dabei nur einige Schlagworte. Mit dem Sächsischen Wandertag und dem 25-jährigen Bestehen und Wirken der Bundespolizei in Bad Düben, die der Stadt ein anderes Gesicht gegeben hätten, stehen zudem wichtige Ereignisse in den nächsten Monaten an.

Nach einem Jahr im Amt war es Ole Hartjen das erste Mal vergönnt, als Kurdirektor zu sprechen. Zwölf Monate, die wahrlich Wirkung zeigen, wenn der bei Celle aufgewachsene und weit gereiste Hotel-Manager offen bekennt: „Ich bin auch ein Bad Dübener.“ Bad, Veranstaltungen, Gastronomie und Hotel würden eine stabile Grundlage bilden, um neue Investitionen angehen zu können. Die Re-Prädikatisierung sei ein Meilenstein, selbstverständlich sei sie nicht. Garant dafür seien auch die frühzeitige Fortschreibung des Kurortentwicklungskonzeptes, die Installation von Steuerungsgruppe Markenmanager und Werkstätten, die Etablierung der Marke: Bunte Kurstadt. „Auch der Blick in die Zukunft hat einen Namen: Kompetenz-Zentrum Naturheilkunde.“

Zum Schluss hatte Heimspiel das Wort, mit Amy MC Donalds „This is the life“ – das ist das Leben. Ein passender Abschluss.

Von Kathrin Kabelitz