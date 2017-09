3178 Laußiger sind zur Wahl aufgerufen

Laußig. 3178 Laußiger, die inzwischen ihre Wahlbenachrichtigung für die Bundestagswahl erhalten haben müssten, können entweder per Briefwahl oder in einem der sieben Wahllokale der Gemeinde wählen. In Laußig gibt es pro Ortsteil ein Wahllokal. Bis auf das im Landgasthof Pressel sind allesamt barrierefrei. Es handelt sich dabei um die Gemeindeverwaltung in Laußig, das Feuerwehrgerätehaus in Pristäblich, die Dorfgemeinschaftshäuser in Gruna beziehungsweise Görschlitz, um das Bürgerhaus in Authausen sowie um das Bürger-Service-Center in Kossa.

Laußiger, die sich für die Briefwahl entscheiden, müssen sich an das für sie zuständige Einwohnermeldeamt im Rathaus Bad Düben wenden. Hier erhalten sie die amtlichen Wahlunterlagen und den Wahlbriefumschlag. Der Wahlbrief selbst kann portofrei versendet oder spätestens bis zum Wahltag am 24. September an der betreffenden Stelle abgegeben werden.

Von x