Bad Düben

Wie die Polizei berichtete, war eine 80 Jahre alte Audi-Fahrerin am Dienstag gegen 16.40 Uhr im Ortsteil Hammermühle auf der Wittenberger Straße unterwegs. In dem Audi saßen noch drei weitere Frauen – 66, 75 und 82 Jahre alt.

Die Seniorin beabsichtigte, nach links auf die Bundesstraße 2 in Richtung Wittenberg einzubiegen. Dabei habe sie allerdings einen vorfahrtsberechtigten Sattelzug mit Anhänger nicht beachtet, so die Polizei weiter. Dieser fuhr auf der B 2 in Fahrtrichtung Bad Düben.

Auf der Kreuzung kam es dann zum Zusammenstoß zwischen dem Pkw und dem Sattelzug. Die Audi-Fahrerin musste mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden und wurde stationär aufgenommen. Die drei weiteren Insassen des Audi erlitten Prellungen und leichte Schürfwunden. Der 30 Jahre alte Fahrer des Sattelzuges wurde nicht verletzt. Die Höhe des Sachschadens war noch nicht bekannt.

Von LVZ