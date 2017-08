82 Frauen und Männer beenden Lehrjahr bei der Bundespolizei in Bad Düben

Bda Düben. Für 82 Polizeimeisteranwärter ging jetzt das zweite Dienstjahr in der Bundespolizeiabteilung in Bad Düben zu Ende. Der Außenstellenleiter des Bundespolizei Aus- und Fortbildungszentrums Eschwege, Polizeihauptkommissar Florian Sensmeier, verabschiedete die jungen Frauen und Männer in die Dienststelle nach Fuldatal, wo die angehenden Polizisten ihr drittes und letztes Dienstjahr absolvieren, ehe sie bundesweit an Flughäfen und Bahnhöfen in Frankfurt, Stuttgart oder München zum Einsatz kommen. „Ich lasse die jungen Leute mit einem guten Gefühl in die Praxis gehen. Alle Polizeianwärter sind in der Bad Dübener Abteilung gut ausgebildet worden. Jetzt obliegt es jedem selbst, was er daraus macht“, sagte Sensmeier.

Durchspielen verschiedener Szenarien

Vor einem Jahr begannen insgesamt 88 Frauen und Männer des Lehrgangs „Eschwege 15“ mit dem zweiten Dienstjahr in der Kurstadt. Nach der einjährigen Grundausbildung in Eschwege ging es in Bad Düben um die praxisbezogene Fachausbildung. „Die Inhalte des Lehrganges waren beispielsweise das Durchspielen verschiedener Kontrollsituationen, Identitätsfestellung, Umgang mit Presse bei Einsätzen sowie die Großthemen Bahnpolizei und Grenze. Immerhin besteht die Arbeit der Polizisten künftig aus rund 80 Prozent Kontrollsituationen. Und wie sie sich dabei verhalten, ohne den Eigenschutz zu vernachlässigen, so etwas wird ihnen unter anderem bei uns beigebracht“, erklärte Sensmeier.

Dabei versuchten die Polizeitrainer die Übungsszenarien so realistisch wie möglich zu gestalten. So wurde Ende des vergangenen Jahres zwischen Laußig und Bad Düben eine Übung durchgeführt. „Hierbei ging es um Schleusungen von Menschen. Dabei wurden zahlreiche Kontrollstellen aufgebaut und die Polizeianwärter mussten Fahrzeuge aus dem Verkehr ziehen, diese kontrollieren“, sagte Polizeisprecher Michael Marx.

Richtiger Umgang mit Einsatztechnik

Aber auch zahlreiche andere Situationen wie herrenloses Gepäckstück, Einsatz von Diensthunden und Entschärfertrupps oder das Training zum Transport von Polizeieinheiten mit einem Hubschrauber standen auf der Tagesordnung. „Dahinter verbirgt sich nichts anderes als das sichere Ein- und Aussteigen bei laufenden Motoren eines Hubschraubers. Unsere Einsatzkräfte werden auch häufig mit dem Hubschrauber unterwegs sein. Deswegen müssen sie unter anderem die Gefahrenbereiche des Hubschraubers kennen sowie wichtige Grundgriffe“, so Marx weiter.

Ihre ersten ernsten Einsätze erlebten die jungen Frauen und Männer unter anderem bei der OSZE-Tagung sowie beim G 20-Gipfel in Hamburg. Sechs Teilnehmer des zweiten Dienstjahres beendeten aus verschiedenen Gründen das zweite Dienstjahr nicht. Für Ausbilder Sensmeier und seine Mannschaft geht es bereits am 4. September weiter. Dann treten 70 neue Polizeimeisteranwärter ihre einjährige Ausbildung in Bad Düben an.

Von Steffen Brost