Bad Düben

Wohl nicht nur wegen seines Alters wird ein 82-jähriger mutmaßlicher Ladendieb einer Verkäuferin in Erinnerung bleiben. Wie die Polizei mitteilte, habe sich der Mann auch äußerst rüpelhaft verhalten, als er in einem Einkaufsmarkt im Bad Dübener Postweg von der Verkäuferin angesprochen und aufgefordert wurde, seine Beute wieder herauszugeben. Ein Kunde habe am Donnerstagvormittag beobachtet, wie der Mann ein Päckchen Kaffee aus dem Regal nahm und unter seine Jacke steckte. Am Ausgang habe er dann zwar eine Zeitschrift bezahlt, das Päckchen Kaffee allerdings nicht hervorgeholt.

Verkäuferin beleidigt

Der Kunde teilte daraufhin seine Beobachtung der Verkäuferin mit, die wiederum von dem 82-Jährigen die Herausgabe des Kaffees forderte. Der Mann versuchte jedoch zu verschwinden. Er habe die Frau von sich weggestoßen und sie beleidigte, berichtete die Polizei weiter. Doch die 30-Jährige blieb beharrlich und erreichte schließlich, dass ihr der Mann ins Marktbüro folgte. Zudem rief sie die Polizei zur Unterstützung. Gegen den Mann werde nun wegen räuberischen Diebstahls ermittelt, so die Polizei.

Von lvz