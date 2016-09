Bad Düben, Freude an der Natur. Sein Alter sieht man ihm nicht an. Erst recht nicht, wenn man weiß, dass Gerhard Tiegel im Jahr bis zu 12 000 Kilometer im Fahrradsattel sitzt und durch Nordsachsen radelt. Der Rentner feiert im nächsten Monat seinen 96.Geburtstag. Seit er im Vorschulalter das Radfahren für sich entdeckt hat, liebt er den Drahtesel. „Ich habe blitzschnell das Radfahren gelernt. Mein Vater hat mich drauf gesetzt, einen Klaps gegeben und los ging es. Allerdings erst im Alter bin ich so richtig auf den Geschmack gekommen und habe Kilometer gesammelt wie andere Briefmarken“, erzählt Gerhard Tiegel.

Tour durch die Lüneburger Heide

Erst kürzlich kam der Rentner von einem zweiwöchigen Urlaub aus der Lüneburger Heide zurück. Natürlich war auch das Fahrrad mit dabei. Zweimal im Jahr gönnt sich der Radler für jeweils zwei Wochen den Urlaub zum Heideblütenfest. Er sucht sich Zugverbindungen raus, wo er auch sein Rad mitnehmen kann. Sein Bad Dübener Arzt Jens Franke ist mit dem Gesundheitszustand mehr als zufrieden. „Er sagte, ich solle mich bewegen und das mache ich. Ansonsten sieht er mich recht selten“, so Tiegel.

Täglich bis zu 60 Kilometer

Seit einigen Jahren lebt er im betreuten Wohnen in der Neuhofstraße. Doch bis heute macht er alles selbst. Ab und zu lädt er zum Filmnachmittag in die Seniorenbegegnungsstätte und zeigt seine selbstgedrehten Videos. Gerhard Tiegel ist ein Frühaufsteher. Meist schon beim ersten Hahnenschrei schwingt er sich auf sein Fahrrad und strampelt durch die Region. Zwischen 50 und 60 Kilometer kommen täglich zusammen. Auch im Winter. Sein Markenzeichen ist eine Handvoll Federn am Lenker. Auch eine kleine Sanitätstasche ist immer mit an Bord.

Pro Jahr schafft Gerhard Tiegel 12 000 Kilometer. Das fährt so mancher mit dem Auto nicht. „Ich erledige alles mit meinem Fahrrad. Auch zu Arztbesuchen in Eilenburg oder Leipzig nehme ich mein 28-er Tourenrad“, so der Bad Dübener. Seit dem Tod seiner Frau lebt er allein. Er liebt das gesellige Beisammensein, verreist gern und genießt die Natur. Schon früh lernte der gebürtige Görschlitzer seine Frau kennen und zog nach Söllichau, wo er als gelernter Traktorist in der Landwirtschaft arbeitete. Später arbeitete er im staatlichen Forstbetrieb und als Hausmeister. Er hat zwei Söhne, wobei einer schon früh verstorben ist, fünf Enkel, vier Urenkel und vier Ururenkel.

Film über das Holzskulpturenfest

Immer wenn sich der 95-Jährige auf sein Rad schwingt, ist auch seine kleine Videokamera dabei. Denn das Filmen ist das zweitliebste Hobby des Rentners. Mittlerweile stehen fast 800 Kassetten Filmmaterial über Stadt, Land und zahlreiche Feste, alle geschnitten und vertont, in seinen Regalen. Seine beiden letzten Streifen handeln vom Holzskulpturenfest in Tornau und vom Heideblütenfest in der Lüneburger Heide. Vor der mitunter komplizierten Technik hat der Rentner keine Angst. Er beherrscht sie professionell, macht aus dem Material seiner Aufnahmen sehenswerte Kurzfilme.

Seniorenbetreuerin Bärbel Heyer freut sich immer, wenn wieder ein Filmenachmittag ansteht und Gerhard Tiegel über die Feste und Feiern rings um Bad Düben berichtet. Jetzt hofft er, dass die Gesundheit noch lange mitspielt. „Ein guter Arzt zum Altwerden gehört dazu. Dann klappt es auch mit der 100. Die will ich werden und dann immer noch frohen Mutes auf mein Fahrrad steigen“, lächelt Gerhard Tiegel verschmitzt.

Von Steffen Brost