Bad Düben/Delitzsch. Der Bus-Linienverkehr zwischen den Städten Bad Düben und Delitzsch wird mit dem Fahrplanwechsel am 6. August deutlich aufgewertet. Mit dem Fahrplanwechsel kommen auf der Linie 210 von Montag bis Freitag täglich sechs neue Fahrten je Richtung hinzu, was dazu führt, dass von den insgesamt angebotenen Fahrten 10 in einem exakten Stundentakt verkehren.

Am Heide Spa in Bad Düben starten die Busse künftig immer zur Minute 15, am Unteren Bahnhof in Delitzsch zur Minute 30. Am Bahnhof in Delitzsch besteht für die Fahrgäste der Anschluss an die S-Bahn nach Leipzig. Zudem haben Reisende, die mit der S-Bahn von Leipzig in Delitzsch ankommen, die Möglichkeit mit einer Übergangszeit von 10 Minuten mit der Linie 210 weiter nach Bad Düben zu fahren.

Ebenfalls neu ist das Angebot am Wochenende. Künftig können an Samstagen 6 Rufbusfahrten je Richtung sowie an Sonn- und Feiertagen 4 Rufbusfahrten je Richtung bestellt werden. Interessierten Fahrgästen steht somit ein deutlich aufgewertetes Angebot mit mehr Verbindungen zur Verfügung, welches leicht verständlich ist und auch am Wochenende Beförderungsbedürfnissen auf der Strecke zwischen Bad Düben und Delitzsch gerecht wird. Ein weiterer positiver Effekt entsteht dadurch, dass auch die Dübener Ortsteile Schnaditz und Tiefensee noch intensiver durch das erweiterte Fahrtenangebot der Linie 210 an das Zentrum ihrer Kurstadt angebunden werden.

Von lvz