Bad Düben

Das großartige Passionskonzert „Gott wird abwischen alle Tränen“ haben Kurrende-Freunde noch in den Ohren. Für alle, die nach dem März-Auftritt nach einem Nachschlag verlangen, heißt es an diesem Sonnabend: Auf nach Leipzig! Der Dübener Chor verlegt sein Abendsingen erstmals in diesem Jahr in die Emmauskirche in den Stadtteil Sellerhausen. Die Passionsmusik dort beginnt um 19 Uhr.

Dübener Sänger folgen Neumanns Leipziger Wirkungsstätte

Für das Gastspiel gibt es einen guten Grund. Hier, in der Emmausgemeinde in der Wurzner Straße, hatte Kurrende-Kantorin Elisabeth Neumann ihre letzte Anstellung, bevor sie im September 2016 ihre neue Aufgabe in Bad Düben übernahm. Und nachdem die Kurrende bereits 2017 eine Chorfahrt in Neumanns alte Heimat Stralsund unternahm, folgt nun ein Auftritt der Dübener Sänger an ihrer Leipziger Wirkungsstätte.

Quelle: Andre Kempner

Eindringlicher Gospel als Höhepunkt

Im Notengepäck hat der Chor passende Passionslieder. Zur Einstimmung auf Palmsonntag und Karwoche werden unter anderem die Kirchenlieder „Holz auf Jesu Schulter“ oder das bekannte „Korn, das in die Erde, in den Tod versinkt“ erklingen. Ein Höhepunkt des Abendsingens wird dann der eindringliche Gospel „Where you there when they crucified my Lord“ – ein traditionelles Negro Spiritual aus dem 19. Jahrhundert.

Eine kleine Premiere gibt es dann auch in Sellerhausen zu bestaunen: Die Kurrende wird erstmals die Motette „Ich liebe, weil erhöret der Herr meine Stimme“ von Josef Rheinberger aufführen. Jene Vertonung des 116. Psalm ist schwierig und sehr anspruchsvoll, aber in seiner schmerzhaft und doch tröstenden Botschaft die perfekte musikalische Hinführung zur Leidenswoche Jesu.

Kantor Konrad Pippel spielt an der Orgel

An der Orgel wird beim Kurrende-Auftritt der Kantor der Emmausgemeinde Konrad Pippel spielen. Auch ihn verbindet eine Vergangenheit mit der Dübener Kurrende-Leiterin: Elisabeth Neumann vertrat 2016 Pippel während seiner Erziehungszeit. Die Einladung an die Dübener Kurrende ging nun von ihm aus: Ein weiterer Kreis, der sich am Sonnabend musikalisch schließt.

Kantor Konrad Pippel vor der Orgel in der Leipziger Emmauskirche in Leipzig Sellerhausen. Quelle: Christian Modla

Von Olaf Majer