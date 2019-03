Bad Düben

Auf dem Gelände der alten NVA-Brachen in der Durchwehnaer Straße in Bad Düben geht es Schlag auf Schlag. Mittlerweile knabbern die Spezialbagger am zweiten Block. „Während der Abrissarbeiten wurde festgestellt, dass sich versteckte Dämmschichten in den Dächern der Gebäude befinden. Außerdem haben sich der Rückbau und die Entfernung der alten Fernwärmekanäle sowie der großen Einstiegsbauwerke als umfangreicher herausgestellt als vorher gedacht“, erklärt Christiane Schur von der Bad Dübener Stadtverwaltung.

Abschluss voraussichtlich erst im Herbst

Diese zusätzlichen Arbeiten bringen den Zeitplan etwas ins Wanken. „Deswegen werden die Bauarbeiten voraussichtlich erst im Herbst diesen Jahres vollständig abgeschlossen sein“, kündigt sie an.

Seit Anfang Januar ist das Zwickauer Unternehmen Derag mbH mit dem Abriss der alten NVA-Gebäude beschäftigt. Der erste Block, die ehemalige Fähnrich-Unterkunft zwischen Turnhalle und Gymnasium, ist bereits vollständig abgerissen.

Ehemalige Armeedienststelle steht seit 1990 leer

Im Laufe des Jahres sollen auf dem rund 4,3 Hektar großen Areal die mehrgeschossigen Unterbringungs- und Versorgungsgebäude der ehemaligen NVA-Unteroffiziersschule Harry Kuhn abgerissen sein. Seit 1990 steht die Ex-Armeedienststelle leer, weil der damalige Bundesgrenzschutz nur die Hälfte der Liegenschaft übernahm und sanierte.

Die Stadt Bad Düben bekam im vergangenen Jahr einen Fördermittelbescheid über 2,8 Millionen Euro aus dem Landesbrachenprogramm für die Abrissarbeiten und spätere Neugestaltung der Fläche.

Von Steffen Brost