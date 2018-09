Kossa

Der Abwasserbau in Kossa verzögert sich. Laußigs Bürgermeister Lothar Schneider (parteilos) informierte auf der Gemeinderatssitzung in Laußig, dass der Bau im Ortsbereich Kossa nun nicht vor Mai 2019 erfolgt. Das ist ein Jahr später als ursprünglich gedacht. Bärbel Deutrich, Geschäftsführerin des Zweckverbandes Abwassergruppe Dübener Heide, bestätigte auf Anfrage der LVZ diesen Termin. Sie erklärte: „Da müssen wir nicht drumherum reden. Die Planung hat sich verschoben.“ Als Begründung führte sie an, dass der Klärungsbedarf für das Projekt, bei dem neben Abwasserkanälen, Wasserleitungen, Straßenbau sowie Breitbandbau unter einen Hut gebracht werden müssen, größer sei als gedacht.

In anderen Bereichen, die die Bürger aber nicht tangieren, werde an dem Projekt, für das allein der Zweckverband rund vier Millionen Euro veranschlagt, aber dennoch bereits gebaut. Das betrifft sowohl das Hauptpumpwerk in Kossa als auch die Druckleitung von Kossa nach Authausen. Zur nächsten Sitzung des Laußiger Gemeinderates am 23. Oktober in Kossa will die Gemeinde nun Vertreter des Abwasserzweckverbandes einladen, um die Information der Bürger aus erster Hand zu ermöglichen.

