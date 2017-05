Für die Entsorgung eines Kubikmeters Abwasser zahlen Bad Dübener und Umlandbewohner auch 2018 nicht mehr als schon 2015. Die Abwassergebühr sinkt um einen Cent auf 3,62 Euro für Kunden in Bad Düben, in Authausen, Pressel, Görschlitz, Kossa und Durchwehna sowie in Hohenprießnitz und Glaucha.