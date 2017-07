Laußig. In Laußig mit seinen acht Ortsteilen geht die Post ab. Allerdings nicht immer in die gewünschte Richtung. Zehn Jahre nach dem Zusammenschluss mit der Gemeinde Kossa ist die Kommune postalisch mit 04849 und 04838 immer noch zweigeteilt. Zudem sorgen doppelte Straßennamen für Irrläufer und Verwechslungen und auch Frust. Bürgermeister Lothar Schneider (parteilos) will das Problem jetzt offensiv angehen und muss es auch: „Wir sind verpflichtet, eindeutige Kennungen vorzuweisen“, so Schneider. Neun Straßen gibt es derzeit in der Gemeinde, deren Namen in den verschiedenen Ortsteilen doppelt oder gar bis zu vier Mal vergeben ist. Spitzenreiter ist die Hauptstraße, die es in Kossa, Authausen und Pressel mit der Postleitzahl 04849 und in Laußig mit der Postleitzahl 04838 Eilenburg gibt, die Dorfstraße gibt es dreimal, ebenso die Dübener Straße.

Diese Straßen gibt es doppelt oder mehrfach 04849 Authausener Straße – OT Kossa 04849 Authausener Straße – OT Pressel 04849 An der Mühle – OT Pressel 04838 An der Mühle – OT Laußig 04838 Dorfstraße – OT Gruna 04849 Dorfstraße – OT Kossa 04849 Dorfstraße – OT Görschlitz 04849 Dübener Straße – OT Kossa 04849 Dübener Straße – OT Pressel 04838 Dübener Straße – OT Laußig 04838 Eilenburger Straße – OT Pristäblich 04849 Eilenburger Straße – OT Pressel 04849 Feldgasse – OT Authausen 04849 Feldgasse – OT Görschlitz 04838 Hauptstraße – OT Laußig 04849 Hauptstraße – OT Kossa 04849 Hauptstraße – OT Authausen 04849 Hauptstraße – OT Pressel 04849 Söllichauer Straße – OT Görschlitz 04849 Söllichauer Straße – OT Durchwehna 04849 Windmühlenweg – OT Kossa 04849 Windmühlenweg – OT Pressel

Zentrales Melderegister fehlt bisher

Anlass für die Überlegungen sind auch Bestrebungen der Stadt Leipzig, ein einheitliches, zentrales Adressregister zu installieren, auf das dann alle zugreifen wie Post, Einwohnermeldeämter, Rettungsdienste, Polizei, Katastrophenschutz und so weiter. Bisher sei es immer noch so, dass alle, die mit personenbezogenen Daten arbeiten, noch immer über eigene Melderegister verfügen. Das führe bei Umzug zur Unaktualität, zu Problemen bei Eingemeindungen oder bei der Orientierung nach Navigationssystem. „Die Stadt Leipzig will das vereinheitlichen und hat uns angefragt, ob wir uns anschließen würden.“ Er habe zwar gehofft, dass der Freistaat dieses Thema zentral angehe. Sinn mache das Ganze auf jeden Fall, aber nur, wenn sich auch andere Städte und Gemeinden anschließen.

Neue Straßennamen gesucht

Allerdings: Die Behörden-Mühlen mahlen langsam. Das weiß auch Lothar Schneider nur allzugut. Wann und welche Änderungen in Kraft treten, ist noch völlig unklar. Schneider sagt: „Wir können nicht warten, bis der große Wurf kommt“. Der Orts-Chef will deshalb bereits jetzt einen Denkprozess in Gang zu setzen, schließlich wird es darum gehen, welche Straßen neu benannt werden und wies sie dann heißen. Diese hätte dann natürlich auch Auswirkungen auf die Anwohner. An- und Ummeldung im Einwohnermeldeamt sind zwar kostenlos. Die Fahrt nach Bad Düben müssten die betroffenen Bürger aber auf sich nehmen, auch die Ummeldung bei Bank, Versicherung, Arbeitgeber, Krankenkasse und so weiter muss jeder für sich bewältigen.

Von Kathrin Kabelitz