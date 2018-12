Bad Düben

Der Förderverein des Evangelischen Schulzentrums in Bad Düben lud am Samstag zum traditionellen Adventsgestöber auf den Kirchplatz ein. Feuerschalen, Kerzenschein und Lichterketten vermittelten ein heimeliges Ambiente auf dem kleinen Adventsmarkt zwischen dem Schulgebäude, dem Pfarrhaus und der Stadtkirche.

Verein organisiert Veranstaltung

Nicht nur die vielen Gäste zeigten sich begeistert, auch Antje Reinhold war mit dem schönen Fest und den liebevoll gestalteten Ständen auf dem Schulhof und im Inneren des Gebäudes sehr zufrieden. „Wir bieten den räumlichen Rahmen, aber die Organisation liegt in Hand des 320 Mitglieder zählenden Vereins“, erklärte die Schulleiterin.

Wochenlange Vorbereitungen

Wie von ihr weiter zu erfahren war, liefen die Vorbereitungen wochenlang auf Hochtouren. Die Eltern, die sich in der Arbeitsgruppe Advent engagieren, sprudelten nur so voller Ideen und trafen sich im Vorfeld mehrmals, zum Beispiel, um Dekorationen zu basteln.

Naturpark-Ranger und Kräuterfrau

Mehrere Räume und das Foyer waren in das Adventsgestöber einbezogen und boten Bücher, Spielsachen, Töpferwaren und regionale Produkte zum Kauf an. Dort waren beispielsweise auch Naturpark-Ranger Udo Reis und Kräuterfrau Gabi Schumann aus der Dübener Heide anzutreffen. In mehreren Klassenzimmern wurde nach Herzenslust gebastelt und es entstanden neben Gestecken und Gebinden auch dekorative Fensteranhänger. Es wurden Birkenscheiben in Serviettentechnik beklebt und Kerzen mit farbigem Wachs überzogen.

Die aus Laußig angereiste Tanzgruppe erfreute mit einigen Darbietungen und um 18 Uhr fand das Adventskonzert der Kurrende in der Stadtkirche statt.

Von Heike Nyari