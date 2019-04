Bad Düben

Auf rund 1000 Seiten ist festgeschrieben, was Bad Düben 2019 und 2020 ausgeben will. Donnerstagabend berät der Stadtrat. Der Inhalt des Doppelhaushaltes ist den Abgeordneten bestens bekannt. Als die Stadt im Dezember auf das erste Nein für höhere Elternbeiträge und damit verbundenen massiven Einnahmeverlusten mit veränderten Grund- und Gewerbesteuern reagieren wollte, gab es im Vorfeld einen Kompromiss: Vorerst keine Erhöhung, dafür Gespräche auf höchster Ebene, um einen ausgeglichenen Etat zu erreichen.

Loch im Haushaltsentwurf ist nun dicht

„Es waren sehr dynamische Runden“, schätzt Kämmerer Sylvio Grahle ein. Das Wichtigste: Das rund eine Million Euro große Loch ist letztlich auch dank Verrechnungen von Abschreibungen auf das Altvermögen nun dicht.

Ohne Einigung auf Maßnahmen, um die dauerhafte Leistungsfähigkeit zu sichern, ging es dennoch nicht. Weniger Aufwendungen für die Bewirtschaftung städtischer Einrichtungen zählten dazu, zudem sollen Erträge aus öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Leistungsentgelten durch Anpassung von Satzungen beziehungsweise Gebührenordnungen erhöht werden.

Bad Düben muss enorme Investionsvorhaben bewältigen

Bad Düben schiebt einen enormen Berg an Investitionen vor sich her – auf- grund der Vielzahl von Vorhaben, dem Umfang bei Beantragungen von Förderungen, überregionalen Ausschreibungen und Bauanträgen, wo es massive Verzögerungen gab – so dass neben neuen Investitionen zusammen mit übertragenen Ermächtigungen für 2019 ein Volumen von 11,6 Millionen Euro zu Buche steht. 2020 kommen 5 Millionen Euro dazu. Einige der wichtigsten Punkte:

Laufende Maßnahmen

Laufende Maßnahmen: Im Mai wird an der Obermühle die nach Abriss mit einem Volumen von 2 Millionen Euro neu errichtete Ölmühle als Schauwerkstätten eröffnet. Über 3 Millionen kostet das Natursportbad mit Integrationscamp. Im Juni sind die durch das Hochwasser entstandenen hydrologischen Schäden am Burgberg/ Amtshaus beendet, danach startet die Sanierung des Gebäudes inklusive Barrierefreiheit und neuer Dauerausstellung. Die Arbeiten am Hort an der Heide-Grundschule laufen, voraussichtlich 2020 ist er fertig, Kosten: über 3 Millionen Euro.

Geplante Maßnahmen für 2019 und 2020

Geplante Maßnahmen: Der Kur-Stadt-Weg wird bequemer gestaltet, der Kurpark attraktiver. Feuerwehrfahrzeuge, die teilweise über 20 Jahre alt sind, müssen bis 2022 neu angeschafft werden – Gesamtkosten: 1,3 Millionen Euro. 2019 ist ein Mannschaftstransportwagen, 2020 ein Hilfelöschfahrzeug geplant. Zudem muss ein mobiles Notstromaggregat angeschafft werden.

Ist der Hort fertig, kann die inhaltliche Neuorientierung der Kitas Spatzenhaus und Märchenland starten. 800 000 Euro sind bisher veranschlagt – die inhaltlichen Gespräche laufen. Die Außenanlagen von Heide-Grundschule und Oberschule werden neu gestaltet, letztere bekommt einen Fahrstuhl. Auch am Jugendhaus Poly soll ein Fahrstuhl angebaut werden, weitere Bushaltestellen werden barrierefrei, so 2020 die Haltestellen Löbnitzer Straße ( Tiefensee) und Körbitzweg.

Straßenbau und schnelles Internet

Im Bereich der Infrastruktur stehen Ausbau oder Erneuerung der Straßenbeleuchtung auf der Hammermühle, am Neumark und Waldhofsweg, in Kleiststraße und Querstraße an. Geplant ist die Beendigung des Ausbaus des Mühlläufers, der Bau der Erschließungsstraße für das Wohngebiet Mühlläufer sowie die Errichtung einer Verbindungsstraße zwischen Durchwehnaer und Schmiedeberger Straße nebst zwei Haltstellen im Bereich des ehemaligen Militärgebietes an.

Auf dem Gebiet der Kaserne werden neben dem Umbau des Ex-Gymnasiums zum evangelischen Schulzentrum die alten Unterkunftsgebäude abgerissen, der Sportplatz zum Zentralsportplatz der Schulen der Stadt ausgebaut und die Sporthalle saniert. Nachdem der Ausbau der Breitbandversorgung durch die Deutsche Glasfaser weitgehend abgeschlossen ist, wird diese mit dem Ausbau der Stadtteile beginnen. Außerdem baut die Deutsche Telekom weitere Bereiche aus.

Mit Saisonende im neuen Bad starten in unmittelbarer Nähe die Arbeiten am neuen Wanderrastplatz. Der Spielplatz „ Mississippi“ im Wohngebiet Schmiedeberger Straße soll im Rahmen „Stadtumbau – Aufwertung“ saniert werden.

Einige Projekte müssen gestrichen werden

Verschoben oder gestrichen: Die enormen Anforderungen fordern Zugeständnisse: Verschoben wurden unter anderem der Ausbau Haltestellen in der Gustav-Adolf-Straße, die Gestaltung Fläche Rosengäßchen, der Ab- und Umbau am FFW-Gerätehaus Bad Düben sowie die Erneuerung der Zufahrt zur Feuerwehr. Gestrichen wurden die Ausstattungen Horst-Stahnisch-Stadion und das Schließfachsystem im neuen Natursportbad.

Ausblick: Investitionen in den Größenordnungen wird es nicht mehr geben. Der große Boom, so Grahle, ist vorbei. Das Investitionsvolumen wird sich bei zwei Millionen Euro pro Jahr einpegeln. Der Schwerpunkt liege dann vor allem in der Instandhaltung, wozu beispielsweise der Schallschutz in den Schulen oder die Außenhülle des Rathauses gehöre.

Der Stadtrat tagt ab 19 Uhr im Ratssaal. Weitere Themen unter anderem: Fortschreibung Integriertes Stadtentwicklungskonzept, Abschluss Betreiber-Vertrag Natursportbad/Integrationscamp mit Verpachtung Kiosk, Abwägung/Satzung B-Plan Wohnen und Gewerbe an der Schmiedeberger Straße, Antrag SPD/Bürgerkreis zur strategischen Ausrichtung der Wohnungsbaugesellschaft hinsichtlich senioren-, rollstuhlgerechten und barrierefreien Wohnraumes.

Von Kathrin Kabelitz