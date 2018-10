Der schwere Hausbrand in Schwemsal (Kreis Anhalt-Bitterfeld) beschäftigt die Feuerwehr weiter. In dem Einfamilienhaus, das am Montag Nachmittag in der Gemeinde bei Bad Düben in Flammen aufging, loderten am Dienstag immer wieder Glutnester auf. Das THW wurde angefordert, um das Dach abzutragen.