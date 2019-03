Bad Düben

In allen Ecken des künftigen Natursportbades im Bad Dübener Ortsteil Hammermühle wird gewerkelt. Der Zeitplan ist eng. Denn schon am 24. Mai soll das für rund 2,5 Millionen Euro umgebaute Freibad wiedereröffnet werden. Laut Bauleiter Sergej Stürmer ist der Zeitplan eng gestrickt. „Noch haben wir keinen Bauverzug. Aber es dürfen jetzt auch keine unvorhergesehenen Dinge mehr dazwischenkommen. Kurzfristig müssen wir nämlich auch noch zwei neue und 72 Meter tiefe Brunnen bohren, über die das Natursportbad künftig sein Wasser bezieht. Der ursprüngliche Brunnen ist zu groß dimensioniert und nicht sanierbar“, sagte Stürmer.

Zur Galerie Es tut sich einiges auf dem Gelände des neuen Natursportbades in Bad Düben. Der Zeitplan ist eng gestrickt. Bis 24. Mai muss alles fertig sein.

Derzeit wird am Bademeisterhäuschen gebaut

Aktuell laufen die Bauarbeiten am neuen Bademeisterhäuschen, beim Landschaftsbau und an den neuen Funktionsgebäuden auf dem Gelände. „Bei den Funktionsgebäuden liegen wir im Plan. Derzeit werden die neuen Fenster und Türen eingebaut, Fliesen verlegt, gemalert und der Außenputz aufgetragen“, erklärte Markus Krisch vom Bad Dübener Bauamt. Regelmäßig sind er und Bauamtsleiter Thomas Brandt jetzt auf dem Gelände des Natursportbades anzutreffen, um die Arbeiten zu kontrollieren und Neues abzusprechen.

In der dritten Aprilwoche werden die Becken mit Wasser gefüllt

In der dritten Aprilwoche sollen erstmals alle Becken komplett mit Wasser gefüllt werden, damit der Biokreislauf der gesamten Anlage getestet und in Betrieb genommen werden kann. Ein Problem ist auch noch der Rasen. „Der erste Bereich auf dem Areal wird bald angesät. Denn der Rasen braucht Zeit zum Wachsen. Und dann sind wir auch ein bisschen auf die Natur angewiesen. Denn Feuchtigkeit und Wärme sind nötig, damit er bis zur Eröffnung gut wächst. Wir werden zwar im ersten Jahr keinen Golfrasen haben, aber er wird in Ordnung sein“, verspricht Stürmer.

In der nächsten Woche werden die ersten Fasshäuschen angeliefert

In den nächsten Wochen geht es weiter Schlag auf Schlag. Kommende Woche sollen die neuen Fasshäuschen, die als Unterkünfte zum Übernachten für Schulklassen, Vereine und Gruppen benutzt werden können, angeliefert werden. Dazu werden derzeit die Fundamente im westlichen Teil des Natursportbades gebaut. Und vor Ostern soll dann auch noch die große Breitwellenrutsche eingebaut werden.

Bezüglich der Verhandlungen mit dem potenziellen neuen Betreiber – der Kurbetriebsgesellschaft – ließ Bürgermeisterin Astrid Münster (FWG) durchblicken, dass diese erfolgreich verlaufen sind. Im Februar hatte sich der Stadtrat für die Kurbetriebsgesellschaft ausgesprochen und die Stadt beauftragt, die Verhandlungen zu führen. Am Donnerstag tagt die Gesellschafter-Versammlung, in der April-Sitzung liegt der Vertrag den Stadträten zur Beschlussfassung vor. Zum 1. April wird der Kiosk eingerichtet. Viele Abstimmungen zu baulichen und organisatorischen Details sind erfolgt und wird es weiter geben. Mitte Mai wird eine neue Freibad-Seite im Internet freigeschaltet.

Kinder können sich zur Einweihung der Rutsche anmelden

Auch die Planungen für die Eröffnung laufen. Erst gibt es eine Feier für die Sponsoren. Am 24. Mai wird das Band offiziell für den öffentlichen Badebetrieb durchgeschnitten. Für die Rutschen-Eröffnung ist ein besonderes Highlight geplant, kleines Geschenk inklusive. Kinder können sich bei der Stadt anmelden, um die Rutsche einzuweihen. Die Namen kommen in einen Lostopf und am Eröffnungstag wird entschieden, wer als erster von oben hinab ins Nass darf. „Wir wollen dann den schnellsten Rutscher ermitteln“, so Münster.

Wer die ersten Schlafgäste im Camp sind, steht auch schon fest – die Jugendwehr. Für die aktiven Kameraden der Bad Dübener Feuerwehr gibt es wie berichtet Jahres-Familienkarten. Ein Dank der Stadt für ein außergewöhnliches Einsatzjahr 2018. Münster hatte dies auf der Jahresversammlung Anfang März verkündet.

Von Steffen Brost und Kathrin Kabelitz