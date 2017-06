Wellaune. Das Gelände des stillgelegten Silos am Ortseingang von Wellaune gerät immer wieder in Kritik, weil Unbekannte in den Zwischenräumen der Betonwände und auf dem Areal illegal Müll abladen. Ortsvorsteherin Cornelia Beer und Anwohnern war dieser Zustand schon lange ein Dorn im Auge, immer wieder gab es deshalb auch Kontakt zur Stadtverwaltung. Besserung schien in Sicht, als vor einiger Zeit mit Hilfe der Abfall-Service-Gesellschaft das Gelände zunächst beräumt und dann mit Schwellen gesichert wurde.

Silo wird als Lagerplatz genutzt

„Mittlerweile liegt aber wieder der nächste Müll da“, so Bad Dübens Ordnungsamts-Chefin Gabriele Leibnitz. Entspannung ist insofern nicht in Sicht, als dass das Gelände in der nächsten Zeit von der Bad Dübener Firma Bau- und Haustechnik als Zwischenlagerplatz für Baustoffe für eine Baustelle in Wölkau genutzt wird. Deshalb seien derzeit auch Absperrbaken aufgestellt. Dies sei aber eine genehmigte, zeitlich begrenzte Ablagerung, so Leibnitz.

Komplizierte Eigentumsverhältnisse

Eine Lösung des Problems scheiterte bisher auch an den komplizierten Eigentumsverhältnissen. Es gibt einen Kaufvertrag, der aber noch nicht vollzogen ist. Der Silo-Bereich gehört einem Privat-Besitzer, der Teich einem weiteren, ein Streifen im Einfahrts-Bereich der Agrargenossenschaft Hohenprießnitz. Auch dessen Chef Tilo Bischoff, so Leibnitz, habe sich schon um eine Lösung bemüht – ohne Erfolg.

Sollten die Verursacher der Verunreinigungen des Geländes gefasst werden, drohen ihnen wegen der Ordnungswidrigkeiten Bußgelder. Wer Hinweise hat, kann sich ans Rathaus wenden.

Von Kathrin Kabelitz