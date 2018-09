Bad Düben

So langsam wird auch von außen sichtbar, dass sich am alten Gymnasium in der Durchwehnaer Straße in Bad Düben etwas tut. Zwei Etagen eines zehn Meter langen Gebäude-Mittelstückes sind abgetragen. Damit das neue Evangelische Schulzentrum Gestalt annehmen kann, muss der Rest bis zum Boden noch weg. In diesen Leerraum sollen Entree plus Dachterrasse und Fahrstuhl gebaut werden. Für Außenstehende scheint der Arbeitsprozess nur langsam voranzugehen: „Der Rückbau ist aber kompliziert“, sagt Gisbert Helbing, Vorsitzender des Trägervereins. Bevor die Deckenplatten abgehoben werden, müssen die Außenwände mit großen Metallstangen stabilisiert werden. „Deshalb ist nur alle drei Tage der 100-Tonnen-Kran vor Ort.“ Handwerker seien zudem im Inneren zugange, um alte Heizungen und Elektroleitungen abzubauen.

Sonnabend ist Familientag

Neueste Informationen zum Baufortschritt gibt es für Interessierte an diesem Sonnabend. Der Förderverein der Schule lädt einmal im Jahr ein – entweder zum Wandertag oder zum Sportfest. „Diesmal wäre das Sportfest dran. Da aber das Freibad geschlossen und der Platz am Stadion wegen Fußballspielen nicht nutzbar ist, laden wir von 11 bis 14 Uhr auf den Sportplatz am Gymnasium zum Familientag mit sportlichen Aktivitäten ein“, so Helbing. Rund 400 Schüler, Eltern und Lehrer der Grund- und weiterführenden Schule werden erwartet. Das Gelände wurde zuvor nochmal hergerichtet, der Rasen gemäht.

Von Kathrin Kabelitz