Schnaditz

Das untersuchte Baufeld ist gut einen Kilometer lang und 25 Meter breit. Es beginnt am Ortsausgang Schnaditz Richtung Bad Düben, verläuft parallel zur Staatsstraße 12 und endet an der Bundesstraße 2, unweit von Profiroll Technologies. In diesem Bereich wurden zunächst zwei bis zu einen halben Meter tiefe Suchstreifen angelegt, um nach eventuellen Bodenverfärbungen Ausschau zu halten. Derlei Auffälligkeiten könnten auf Spuren vergangener Kulturen hinweisen.

Randformen und Stempelverzierungen

Tatsächlich kennzeichnete Olaf Ullrich auf der Gesamtstrecke 80 Verfärbungen, wobei er bemerkte, dass in zwei Bereichen ein erhöhtes Vorkommen auszumachen war. Dort wurde nach Anweisung des Archäologen der Mutterboden großflächig abgezogen, sodass Pfostengruben und Siedlungsgruben zum Vorschein kamen. „Wir fanden neben verglühten Steinen und Holzkohle auch Fragmente mit typischen Randformen und Stempelverzierungen, die man in die früh- und mittelslawische Zeit datieren kann“, verrät Olaf Ullrich. Außerdem fand man eindeutige Spuren, die einige Jahrhunderte vor Chr. einzuordnen sind“, erklärt der Archäologe weiter. Sie gehören also in die sogenannte Vorrömische Eisenzeit.

Übrigens: Bei Grabungen im ersten Bauabschnitt, die 2015 entlang des Schlossparks stattfanden, wurden auch etwa 3000 Jahre alte Spuren aus der Bronzezeit gefunden.

Von Heike Nyari