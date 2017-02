Pressel. Bei gefühlten 30 Grad im Saal des Presseler Landgasthofes luden die Narren des örtlichen Karnevalsvereins (PKV) zur großen Reise auf Robinson’s Eiland ein. Dazu hatte sich der ganze Verein mit seinen 48 Mitgliedern wieder einiges einfallen lassen. Einer der Presseler nahm das Motto mehr als wörtlich und verschwand auf eine Insel. Dieter Klärung, eigentlicher Co-Moderator von Steffi Grießer, flog in die Karibik und grüßte via Facebook. „Das ist eben unser Karibik-Dieter. Der macht sich davon und lässt uns hier alleine machen. Nächste Woche ist er aber wieder mit dabei“, verriet PKV-Präsident Christian Ott. 90 Minuten Programm hatten die Presseler in den vergangenen Monaten liebevoll zusammengestrickt.

Der Elferrat mischt munter mit

Einzigartig im Heidedorf ist, dass der Elferrat aktiv auf der Bühne steht und im Programm mitmischt. Allen voran Vereinsvorsitzender Frank Limpius, der als Menschfresser auf Robinson’s Eiland sein Unwesen treibt und sich zwei leckere Piraten schnappt. Die hatten zuvor noch eine Schatzkiste gefunden. Heraus sprang Jim Knopf, der später von Meerjungfrau Ariel bekocht wurde. Und zwischendrin Robinson und ein ständig dazwischen quatschender Kakadu. Doch dann kam Freitag und Robinson war glücklich. Als Johannes Porsch als Baywatch-Star David Hasselhoff in roter Badehose durch den Saal sprang, gab es kein Halten mehr für das Publikum.

„Zugabe! Zugabe!“

“Zugabe! Zugabe!“, hallte es durch den Saal. Doch ersteinmal hatte Neptun seinen Auftritt. Er taufte den PKV-Nachwuchs. Es folgten Sketche, der Auftritt der Garde und dann schwang kurz vor Ende auch noch das Funkenmariechen ihre Tanzbeine. Die 18-jährige Vanessa Völz steht seit sechs Jahren auf der Bühne und sorgt für die akrobatischen Einlagen bei der Show. Gelernt hat sie Spagat, Überschlag und Co. jahrelang beim Bad Dübener Turnverein. Für die Presseler Narren war die erste Show der Auftakt für kommende verrückte Tage bis Aschermittwoch. Es folgen noch eine Gala, der Kinderfasching und eine Aprés-Ski-Party, dann zieht wieder Ruhe ein. Doch nur bis zum 11.11. um 11.11 Uhr.

Von Steffen Brost