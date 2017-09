Auftakt: 8. Sächsischer Wandertag startet mit großem Schulwandertag

Bad Düben. Bürgermeisterin Astrid Münster (FWG) kam gerade noch rechtzeitig, um die von ihr mitgebrachte Stärkung an die über 300 Mädchen und Jungen aus den Grundschulen in Bad Düben, Leipzig und Mockrehna zu verteilen. Denn das Bad Dübener Stadtoberhaupt hatte jede Menge Gummibärchen dabei, damit den Schülern beim Schulwandertage nicht die Puste ausgeht. Pünktlich zu Eröffnung des großen Schulwandertages im Rahmen des 8. Sächsischen Wandertages in Bad Düben hatten sich die Mädchen und Jungen am Freitagvormittag auf der Festwiese vor der Burg zum großen Frühstück eingefunden. Axel Mitzka, Vorsitzender des Vereins Dübener Heide, begrüßte die jungen Akteure und wünschte viel Spaß. Auch die beiden neunjährigen Hannah Juhnke und Max Seidel aus der Heide-Grundschule schnürten beim Auftakt ihre Schuhe. „Ist doch besser als Mathe“, grinste Max.

Stulle mit Honig – echt lecker

Wer seine Stulle zu Hause vergessen hatte, auf den wartete vor der Burg ein leckeres Ersatzfrühstück. Imker Danilo Grüneberg und Ellen Männel vom Verein Dübener Heide schmierten frische Brot mit leckerem Honig drauf. „Das schmeckt gut. Wir sind aus der 6. Leipziger Grundschule und wollen dem Großstadt-Dschungel entfliehen und richtige Wildnis kennenlernen. Da kommt solch ein Honigbrot als Stärkung gerade zur richtigen Zeit“, sagte die Leipziger Schulleiterin Birgit Theinert.

Fünf Touren

Beim Schulwandertag konnten die 1. bis 4. Klassen auf fünf spannenden Touren die Reviere von Kranich, Rothirsch, Wildkatze und Co. entdecken. Einen Abstecher gab es dabei auch zu Naturpark-Maskottchen Biber Billi Borkert und seinen Freunden im Presseler Heidewald- und Moorgebiet. Am Samstagvormittag werden Hunderte Teilnehmer aus Sachsen erwartet, die beim Wandertag den Naturpark Dübener Heide entdecken wollen.

www.saechsischer-wandertag.de

Von Steffen Brost