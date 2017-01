Bad Düben. Rolle rückwärts bei der Verwaltungsstruktur in Bad Düben. Im Interview mit der LVZ hatte es Bürgermeisterin Astrid Münster (FWG) zu Beginn dieses Jahres angekündigt, die vor drei Jahren beschlossene Verwaltungsstruktur wieder ändern zu wollen. Statt zwei soll es künftig drei Ämter plus den Bürgermeisterbereich geben. „Die großen Ämter haben sich nicht bewährt“, so die Stadt-Chefin über die gemachten Erfahrungen. Ältestenrat und Verwaltungsausschuss hatte Münster mit Umrissen ihrer Ideen, mit denen sie sich gedanklich schon einige Zeit beschäftige, bereits konfrontiert. Entscheiden muss letztlich der Stadtrat, das soll bis Mitte des Jahres passieren.

Neuer Amtsleiter?

Münsters Vorstellungen zufolge wird das Bürgeramt wieder zusammengefasst, beinhaltet Einwohnermelde-, Standesamt, also alles, was mit dem Bürger zu hat. Dazu gibt es den Bereich Kasse, Vollstreckung, Haushalt und Kämmerei und zudem das Bauamt als dann wieder überschaubaren Bereich. In der Verantwortung der Bürgermeisterin stehen unter anderem neben Museum, Touristinformation und die Öffentlichkeitsarbeit, dazu die Führung aller Mitarbeiter. Es habe sich gezeigt, dass es zu Problemen immer dann komme, so Münster, wenn die Kommunikation innerhalb der Verwaltung abreiße, vor allem mit Blick auf die geplanten Investitionen in der Stadt. Dies müsse innerhalb des Rathauses anders organisiert werden, um das Verständnis für anstehende Aufgaben zu wecken.

„Entweder würde ich den Amtsleiter aus den eigenen Reihen akquirieren, und den frei werdenden Sachgebietsleiter-Posten neu besetzen. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass ein neuer Amtsleiter eingesetzt wird, das sollte möglichst ein Jurist sein oder jemand, der die Fachhochschule in Meißen besucht hat und sich in Rechtsanwendungs-Fragen auskennt“, so Münster.

Effektive Verwaltung

2013 war der Stadtrat Empfehlungen des Sächsischen Landesrechnungshofes und des Haushaltsgutachtens gefolgt. Diese hatten herausgearbeitet, dass die Verwaltung effektiver arbeiten müsse – auch mit Blick auf die Umstellung der kommunalen Haushaltsführung. Wichtigste Veränderung damals: Es sollte nur noch zwei größere Ämter geben – das Bau- und Bürgeramt, bestehend unter anderem aus Bauamt (ohne Liegenschaftsverwaltung), Ordnungsamt, Einwohnermeldeamt, Standesamt sowie das Zentrale Gebäude- und Liegenschaftsmanagement, das unter anderem die innere Verwaltung umfasst, also letztlich die Aufgabenbereiche, die Kämmerei, allgemeine Verwaltung und Personalwesen betreffen. Hinzu kam der Bürgermeisterbereich.

Hintergrund für die Überlegungen sei auch die neue Entgeltordnung im öffentlichen Dienst, die zu Verschiebungen innerhalb der Verwaltung, zu einer Konkretisierung der Stellbeschreibungen und neuen Vertretungsregelungen führen könnte. Welche, dies könnte, so Münster, mit externer Hilfe geprüft werden.

Von Kathrin Kabelitz