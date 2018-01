Authausen hält weiter an Pfarrer Ohle fest

Authausen. Mit Schildern „Lasst unseren Pfarrer im Dorf“ an Ortseingängen und einer Unterschriftenaktion, an der sich rund 1600 Einwohner beteiligten, hatten sich die Einwohner des Kirchspiels Authausen und der Gemeinde Tornau vergangenes Jahr vehement für den Verbleib von Pfarrer Andreas Ohle eingesetzt. Mittlerweile ist es ruhiger geworden. Die Befürchtung, dass Ohle nach Ende seiner Entsendungszeit die rund 870 Gemeindemitglieder als Pfarrer verlässt und die Zusammenlegung mit dem Pfarrbereich Sprotta eher als geplant kommt, hat sich nicht bewahrheitet. Der 34-Jährige ist in Authausen, Durchwehna, Görschlitz, Kossa, Pressel sowie Tornau im Dienst, führt zudem die Geschäfte in Audenhain, wo seit September die Leipziger Teresa Förtsch ein Gemeindevolontariat übernommen hat.

Gemeindekirchenrat bleibt dran

Geht es nach dem Authausener Gemeindekirchenrat, soll dies so bleiben. „Wir wollen unseren Pfarrer behalten“, sagt Ute Kirchhof. Andreas Ohle habe in den vergangenen vier Jahren in den Ortschaften engagiert gewirkt und viel erreicht. Die Gemeinde stehe weiter fest hinter ihm, dieser Zusammenhalt zeige sich auch regelmäßig bei den gut besuchten Gottesdiensten in den Dörfern.

Dass sich aber etwas ändern wird, steht fest. 2015 hatte die Synode des Kirchenkreises Torgau-Delitzsch dem zuvor heftig diskutierten Stellenplan für Kirchenbeschäftigte zugestimmt und damit einen Stellenabbau von 30 Vollzeit- auf nur noch 19 Beschäftigte bis zum Jahr 2035 beschlossen. Damit müssen sich künftig mehr Landgemeinden einen Pfarrer teilen. Laut Stellenplan sollen perspektivisch so die Pfarrbereiche Sprotta, wo Ohles Amtskollegin Edelgard Richter seit vielen Jahren wirkt, und Authausen zu einem zusammengeführt werden.

Pfarrer Andreas Ohle und seine altdeutsche Schäferhündin Luna. . Quelle: Steffen Brost

Ausschreibung zum 1. April 2019

Eine entsprechende Stellenausschreibung für die Pfarrstelle wird es zum 1. April 2019 geben. „Wir hoffen natürlich, dass sich Andreas Ohle bewerben kann“, sagt Ute Kirchhof, die als Mitglied der Synode bei anstehenden Entscheidungen im Stellenplanausschuss Mitspracherecht hat. Mit den Mitgliedern der Sprottaer Kirchgemeinde habe es derweil erste, zwanglose Gespräche gegeben.

Von Kathrin Kabelitz